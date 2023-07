Brno – Ve třicetistupňových parnech jsou zavření v tělocvičně a naplno dřou. Navíc takřka nejí, protože shazují do předepsané váhy. Taková je realita posledních týdnů v podání dvou jihomoravských zápasníků. Vladimír Lengál a Radek Roušal se totiž už v pátek představí na velkolepém turnaji organizace Oktagon MMA na pražské Štvanici.

Trénink Vladimíra Lengála a Radka Roušala v klubu Muay Thai Brno. | Video: Sabir Agalarov

Oba čeká duel podle pravidel smíšeného bojového umění MMA v pérové váze do 65,8 kilogramů. A do pátku mají oba ještě co dohánět. „Měsíc a týden zpátky na začátku přípravy jsem měl víc o čtrnáct kilo, teď mi chybí přibližně osm,“ říkal před víkendem Roušal.

Shazování patří k pravidelné a nenáviděné součásti přípravy. „Tady se pozná pravý bojovník. Venku je čtyřicet stupňů, všichni jsou na koupáku a zápasníci Oktagonu dělají váhu. Jsou to strašná muka, ale jsme profíci. Není to pohoda, ale zvládneme to,“ uvedl osmadvacetiletý Roušal.

Úbytek energie při náročných tréninkových dávkách si taky vybírá svou daň. „Vždycky se těším na konečnou fázi přípravy, ale je náročná, protože sacharidů máme málo. Podepíše se to i na náladě, někdy dojde k dohadům s trenérem. Na cukru se trénuje líp. Teď jsme trochu v deficitu, hůř to koušeme, ale i tohle patří k bojovým sportům,“ bral to s nadhledem Lengál.

Ve čtyřiatřiceti letech už má za sebou v boxu, kickboxu nebo thajském boxu bezmála dvě stě zápasů, takže ho máloco rozhodí. Na Štvanici pod otevřeným nebem ho čeká osmá bitva v MMA. V kleci vyhrál pětkrát v řadě a pokaždé soupeře ukončil před limitem. „Jsem připravený na všechno, jak na zem, tak na postoj. Přizpůsobím se, mám rád boj celkově a nebude mi vadit bojovat na zemi, ani v postoji. Samozřejmě by bylo atraktivní, kdyby se šlo v postoji. Moc se těším na tu bitvu,“ pronesl Lengál, který v prosinci obhájil titul profesionálního mistra republiky v boxu.

Proti němu se postaví Michael Deiga-Scheck z Brazílie, který loni v únoru dle pravidel Oktagon Underground porazil Roušala. „Říká se, že to je pomsta, ale není. Porazil mého tréninkového parťáka, já jeho parťáka, teď si to rozdáme. Říkal, že se těší, až se třeba potkáme někde v gymu a zatrénujeme si spolu,“ hlásil Lengál, jehož domovský klub je RK Valetudo Znojmo.

Deiga-Scheck vyhlásil, že pokud ho Lengál ukončí na submisi, nechá mu svou výplatu. „Taky jsem to slyšel, ale nevyjadřoval jsem se k tomu. Necháme to osudu,“ smál se.

Pro Roušala půjde na Štvanici o ostrou premiéru podle plných pravidel MMA. „Na Štvanici jsem nikdy nebyl a strašně se těším. Za šest měsíců intenzivní přípravy jsem udělal velký kus práce a jdu ji zúročit,“ pravil bojovník klubu Muay Thai Brno.

Zkušený postojář se před vstupem do světa MMA učil bojovat na zemi. „Celou dobu jsem dělal stand-up a box, teď jsem začal s wrestlingem a jiu-jitsu. Přirovnám to k tomu, jako bych změnil práci. Pro mě super, změnil jsem tréninkové metody a získal nový náboj. Konec přípravy sice už bolí, ale těšil jsem se, byla to příjemná změna,“ pronesl Roušal.

Je připravený, že se ho každý soupeř pokusí dostat na zem. „V postoji se cítím stoprocentní, u klece taky a na zemi se cítím neohrožený. Jestli mě bude chtít hodit na zem, ať mě hodí, umím si odpočinout, vylézt. U klece se umím otočit, dobíjet. Jsem připravený na všechny tři varianty boje,“ podotkl.

Roušal se přitom nemohl detailně připravit na soupeře. Na Štvanici se mu postaví Armand Herczeg z Irska a je to už páté jméno protivníka, které se od oznámení zápasu objevilo. „Tak to někdy bývá, nedávám to nikomu za vinu. Dva se vyloženě podělali, dva se zranili, je to pátý soupeř. Neřeším to, jsem připravený a těším se,“ prohlásil.

Do Prahy si jede pro vítězství. „Tři roky jsem neprohrál, když nepočítám Oktagon, kde jsem vyhrál divácky, ale ne papírově. Pro mě je velká motivace dál neprohrávat. Nechám tam prostě všechno, i kdybych tam měl nechat srdce. Jdu tam vyhrát za každou cenu,“ hlásil Roušal.

Stejně to má i Lengál, jemuž úspěch pomůže v cestě za titulem. „Ten souboj má velkou váhu. Za prvé je to Štvanice, za druhé jsem vysoko na kartě, nastoupím třetí od konce někdy v jedenáct večer, soupeř je víc než kvalitní. Stupínek po stupínku se chci přibližovat k titulu,“ řekl Lengál.

Společnou přípravu si oba užívají. „S Ruchym jsme sparingpartneři a je super, že máme oba zápas ve stejný termín, abychom nebyli mimo v přípravě, kdy jeden potřebuje odpočinek a druhý trénovat,“ podotkl Lengál.