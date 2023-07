/FOTO/ Životního úspěchu dosáhl na Evropských hrách brokový střelec brněnské Komety Vladimír Štěpán. V polské Vratislavi skončil druhý v disciplíně trap. „Finále jsem si užíval, pomohlo mi, že jsem nestřílel s nervozitou,“ vzkázal Deníku sedmadvacetiletý Štěpán.

Brokový střelec Vladimír Štěpán obsadil na Evropských hrách v Polsku druhé místo v trapu. | Foto: olympijskytym.cz/Matyáš Klápa

Držel se rad, které mu dali dva jeho tréninkoví parťáci, olympijští vítězové David Kostelecký a Jiří Lipták. První s ním střílel v Polsku, druhý fandil na dálku z domova. „David byl tady pro mě opora, jsme spolu na pokoji. Čerpal jsem z jeho rad, ale hlavně jsme si otevřeně povídali, což mě uklidnilo od takové persony. Bavíme se spolu jako sobě rovní o střílení a podobně, což je fajn. Jura byl na telefonu, podporoval mě na dálku. Když to cinklo, David mě poplácal, potom přišla sms od Jury, což mě strašně potěšilo. Oba jsou držáci týmu, podporují nás mladší,“ ocenil Štěpán.

Český střelec ve finále trapu nestačil pouze na Maura De Filippise, se kterým prohrál o jednu ránu 31:32. Nenavázal tak na vystoupení ze semifinále, ve kterém italského soupeře o dvě rány porazil. De Filippis si kromě zlata zajistil i kvótu na olympiádu, která o jedno místo unikla Štěpánovi. „Malinko mě to mrzí, ale na druhou stranu mám radost. Kdyby mi někdo řekl před závodem, že střelím v kvalifikaci 122, odpovím mu, že je blázen, ať jde na psychiatrii,“ usmál se.

Ve finále proti němu stál dvaačtyřicetiletý De Filippis, který má ve sbírce kompletní sadu medailí z mistrovství světa i Evropy. „Znám ho iks let, koukal jsem na videa, jak střílí, a teď jsem stál ve finále vedle něho, že ho mám porazit. Myslím, že mě ani neznal. Cítil jsem respekt, ale říkal jsem si, že pokud chci být nejlepší, musíš nejlepší porážet,“ řekl Štěpán.

Před třemi týdny přitom cítil, že mu odchází forma. „Vnímal jsem, že to není ono a že to musím vypustit z hlavy, něco s tím udělat a nechat osudu. I když mi to pak úplně nešlo, tušil jsem, že to bude dobré, což mě drželo nad vodou,“ popsal. Do semifinále Evropských postoupil z pátého místa v kvalifikaci, která byla naopak konečnou pro Kosteleckého, jenž skončil třiadvacátý. „První položku jsem zastřílel špatně, ale pak jsem se chytl, druhou a třetí jsem střílel dobře, pak vyšly čtvrtá, pátá a najednou to dopadlo,“ líčil.

Ve finále už se smiřoval s bronzem, jenže v poslední sérii chyboval Švéd Rickard Ulf Sig Levin Andersson a postoupil český brokař. „Nečekal jsem, že chybí poslední ránu, počítal jsem už s bronzem. Najednou jsem bojoval ve finále, kde jsem nechtěl nic vzdát, přece jen šlo o postupové místo na olympiádu. Jirka Lipták už kvótu má, tak mě pustil do individuálního závodu, chtěl jsem mu to vrátit tím, že ji vybojuji,“ pronesl šumperský rodák.

Ten se ženou a sedmiměsíční dcerou žije v Brně. „Manželce jsem volal první, má na medaili taky svůj podíl, protože mě podporuje, chystá mi zázemí,“ děkoval jí Štěpán.