Triumfu se dočkal na šampionátu, kde ani nevěděl, jestli nastoupí. Závodník David Loukotka v italském Viverone urval svůj první titul mistra světa v závodech motorových člunů. Vavříny získal v závodní kategorii F-350.

David Loukotka se stal mistrem světa. | Foto: Ivo Ryšavý

„Je to titul všech lidí, kteří jezdí se mnou. Já se jen vozím. Můžu jen říct, že je to splněný sen. Jezdím od roku 2003, takže sedmnáct let o tom člověk trochu přemýšlí, jak se zlepšuje a zrychluje. Třikrát jsme byli třetí, tak jsem si říkal, že by se mohlo povést třeba druhé místo a někdy bych mohl skončit i první. Rozhodně to nikdo neplánoval,“ řekl Loukotka, který hájí barvy klubu Delfín Brno.