Původně měli Brňané nastoupit proti londýnskému celku IBB Polonia. Když kvůli striktním cestovním pravidlům mezi Velkou Británií a Českou republiku padla možnost sehrání duelů v alespoň jedné ze zemí, přišla na přetřes varianta sehrát duel na neutrální půdě na Kypru díky známostem kouče londýnského družstva v tomto ostrovním státě.

Česká republika se však mezitím dostala na Kypru do zemí kategorie C a volejbalisté Brna by museli na testy a do povinné čtrnáctidenní karantény. Z utkání tak sešlo a Volejbal si v tomto ročníku evropský pohár nezahraje. „Určitě by to bylo sportovně i mediálně zajímavé. Žádali jsme i o výjimku tamější ministerstvo zdravotnictví, ale bez úspěchu,“ mrzelo kouče brněnského družstva Ondřeje Marka.

Brněnský volejbal tak budou v poháru reprezentovat alespoň Šelmy, které sehrají 11. a 12. listopadu oba své duely CEV Cupu na hřišti kosovského soupeře, za nímž se vydají autobusem. „Jsem rád, že se nám podařilo domluvit variantu, abychom zápasy mohli odehrát. Je sice škoda domácího utkání, to by ale stejně probíhalo bez diváků,“ zmínil kouč Šelem Ondřej Boula.