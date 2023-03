Poslední sezony se o proklouznutí mezi nejlepší osmičku pokoušeli marně. Letos to ale brněnským volejbalistům vyšlo a po čtyřech letech si zahrají čtvrtfinále play-off. V předkole si totiž svěřenci kouče Ondřeje Marka dvakrát smlsli na Příbrami a už vyhlížejí svého dalšího soupeře.

Brněnští volejbalisté (v šedém) v předkole play-off vyřadili Příbram, ve čtvrtfinále narazí na jeden z elitních extraligových celků. | Foto: Volejbal Brno

Základní část extraligy zakončilo Brno na osmé příčce. V předkole tak narazilo na příbramské volejbalisty, se kterými se ale nepáralo, a po dvou výhrách 3:0 na sety jim ukončilo ročník. „Myslím si, že jsme dokázali stabilizovat sestavu a z naší strany to byl slušný výkon. Příbram prakticky neměla šanci,“ hodnotí Marek.

V další fázi vyřazovacích bojů ale na Volejbal čeká mnohem náročnější test. Ve čtvrtfinále totiž narazí na jeden z elitních celků základní části, přesného soupeře Brnu přisoudí úterní výsledek druhé série předkola mezi Zlínem a Benátkami nad Jizerou, kde je stav zatím vyrovnaný. „Ve čtvrtfinále půjdeme na Karlovarsko nebo Liberec, soupeř bude jasným favoritem série. Třeba v hokeji se stává, že velký outsider porazí silný tým, ve volejbalu to ale zatím tak moc není,“ tuší Marek.

Přesto ale jihomoravský celek rozhodně dopředu nic nevzdává. „Kluci můžou být trošku uvolněnější a hrát víc bez zábran. Když jste favorit, tak tu roli musíte potvrdit, my ale nic dokazovat nemusíme. Proto to může být zajímavé, budeme dělat všechno pro to, abychom dokázali soupeře potrápit a znepříjemnit mu cestu dál,“ burcuje stratég.

Čistá hlava

Výhodu může Brno mít v rozehranosti, od posledního zápasu základní části totiž uplynou téměř dva týdny. A navíc jsou si hráči vědomi, že hlavní sezonní cíl už splnili. „Můžeme do série jít s čistou hlavou. Jádro týmu je víceméně zkušené, takže věřím, že bychom mohli ve čtvrtfinále vzdorovat. Hlavně v domácím prostředí chceme být vyrovnaným soupeřem,“ předesílá Marek.

Před začátkem čtvrtfinálové série, kterou Volejbal rozehraje v pátek na palubovce soupeře, se brněnský tým hodlá zaměřit na vypilování posledních detailů. „Je to víceméně pořád stejné, musíme dobře podávat, což asi bude klíčové. Přední extraligové týmy mají výrazně lépe poskládaný tým, my máme spoustu mladých hráčů, kterým zatím chybí zkušenosti. Proto musíme být odvážní na servisu a v útoku,“ objasňuje trenér.