V létě opustili kádr zahraniční blokaři Matt August ze Spojených států amerických a Matej Hukel ze Slovenska. „V kádru určitě nevidím propad, spíš nás teď pronásledují zranění, což je mnohem horší,“ poznamenal Gerža.

Největší ztráta pro brněnský klub je zraněný nahrávač Luan Duc Truong, který si přetrhl achilovku. „Zranil jsem se čtvrtý den přípravy a je to moje chyba, málo jsem se rozcvičil. Podíl na tom může mít i dlouhá pauza,“ pravil český volejbalista s vietnamskými kořeny.

Volejbal Brno

Umístění v české extralize v posledních pěti letech:

2019/2020: v základní části 3. místo (předčasně ukončená sezona – 21 odehraných utkání)

2018/2019: v základní části 6. místo, v play-off ve čtvrtfinále

2017/2018: 5. místo, čtvrtfinále

2016/2017: 5. místo, čtvrtfinále

2015/2016: 4. místo, finále

Ten minulou sezonu zaznamenal v extralize druhou nejvyšší úspěšnost přihrávek. „Jeho nahrazení řešíme Provazníkem (Adam Provazník – pozn. red.) a juniory, ale jeho kvalit zatím nedosahují. Bude nám citelně chybět, přesto to riskneme bez drahé zahraniční posily, opřeme se o mladíky a uvidíme, jak to bude vypadat,“ vysvětlil kouč Volejbalu Ondřej Marek.

Brněnští volejbalisté chyběli v play-off extraligy naposledy v sezoně 2014/2015, kdy po základní části skončili desátí. „I když nevíme moc o síle soupeřů, chceme letos jednoznačně postoupit do play-off bez předkola (pozice do šestého místa – pozn. red.) a pak uvidíme. Když nám vyjde sezona jako loni, půjde o bonus,“ přiblížil kouč.

Tým doplnili přes léto především mladíci. „Základní sestava je skoro jasná, ale věřím, že se v sezoně někdo z mladých hráčů ukáže a bude těm starším a zkušenějším dýchat na paty. Když se něco náhodou stane nebo nebudeme v herní pohodě, dostanou příležitost. Ze soutěže se letos nepadá, tak kdy jindy jim dát šanci,“ dodal Marek s tím, že očekává po sezoně odchod opor týmu Daniela Římala, Martina Licka či Jana Pražáka do zahraničí. Brněnské trojici za rok končí smlouva.

Jeho svěřenci se v létě připravovali především na Slovensku, kde se střetli s Košicemi, Prešovem a Komárnem. V České republice odehráli duel s národním týmem do dvaceti let a s Myjavou. Brno čtyři utkání vyhrálo a pouze s českými mládežnickými reprezentanty remizovalo 2:2 na sety. „Máme ještě problém, že tým není sehraný s novým nahrávačem, ale to bude dobré,“ líčil Truong, který by se k týmu měl připojit nejdřív na začátku prosince.

Volejbalisté Brna odstartují novou sezonu na domácí palubovce v sobotu od šesti hodin večer proti pražským Lvům. Na úvodní duel se do haly na Kounicově ulici dostane kvůli bezpečnostním opatřením maximálně tři sta diváků.