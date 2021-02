„Jsem spokojený, že jsme konečně zlomili tu sérii, protože šlo o složité období. V pondělí a úterý jsme se vždycky dávali dohromady, ve středu, čtvrtek a pátek už tým vypadal dobře a v sobotu přišla kláda a zase byl dole. Bylo to strašně psychicky náročné a doufám, že to z nás teď spadlo,“ uvedl pro klubový web brněnský kouč Ondřej Marek.

Jeho svěřenci zvítězili na palubovce soupeře vůbec poprvé v této sezoně, ve které odehráli už jedenadvacet duelů. „Konečně jsme se dočkali výhry a ještě k tomu venku. Bylo vidět, že ji chceme a že jsme bojovali víc než Zlín. To rozhodlo,“ líčil smečař Volejbalu Martin Licek.

Brno opustil minulou neděli univerzál Daniel Římal, jenž přestoupil do Karlovarska. Jeho pozici proti Zlínu zaujal dvacetiletý Martin Chevalier. „Bez Daníka a jeho energie je to vždycky těžké, ale Cheva hrál výborně a ukázal, že na to má. Doufám, že mu hlavně vydrží zdraví,“ usmál se Licek. Ten narážel na problémy, které v této sezoně Volejbal provází.

Poslední duel základní části odehrají Brňané v sobotu doma proti druhým Českým Budějovicím.