Řidičák nezískaly, zkušenosti ale ano. Bukovská a Koulisiani dobývají Francii

Před rokem slavily s Královým Polem double, na jehož zisku se podílely obří měrou. A následně se vydaly tak trochu do neznáma. Volejbalistky Magdaléna Bukovská a Ela Koulisiani zamířily do francouzského týmu Pays d´Aix Venelles, se kterým vybojovaly devátou příčku. „Musely jsme vystoupit z komfortní zóny. Byla to pro nás ale neskutečně cenná zkušenost a moc si vážíme toho, že jsme dostaly takovou příležitost,“ popisuje Bukovská.

Po parádní sezoně v Králově Poli zamířily Ela Koulisiani (nahoře) a Magdaléna Bukovská do Francie, kde mají za sebou první ročník ve společném klubu. | Foto: Deník/František Bílek