Podruhé se v aktuální sezoně konala repríza dramatického finále z minulého ročníku, opět ji ovládly Šelmy. V sobotním volejbalovém derby o Brno Královo Pole nedokázalo využít své šance a na palubovce soupeřek neuhrálo ani sadu, vicemistryně se po výhře 3:0 na sety posunuly na druhé místo extraligové tabulky.

Volejbalové derby ovládly v sobotu Šelmy (v bílém), které zdolaly KP 3:0 na sety. | Foto: VK Šelmy Brno

Sobotní derby bylo tentokrát ve znamení velkých změn a emocí. Za KP nenastoupila v základní sestavě ani jedna hráčka, která si zahrála jarní finále, z domácích volejbalistek si vyřazovací boje minulé sezony pamatovala jen trojice Pavla Šmídová, Adéla Chevalierová a Anna Širůčková.

Utkání ale i tak bylo pořádně vyhrocené, emoce nabídla především koncovka první sady. V ní Královopolanky nevyužily vedení 20:24 a padly 25:27, výrazně se jim však nelíbily některé výroky rozhodčích. Kouč KP Erik Nezhoda byl dokonce za své protesty vyloučen. „Náš tým si zasloužil minimálně první sadu vyhrát, a i když mě emoce, které úvodní set následovaly, moc mrzí, chyby sudích v něm byly opravdu zásadní a do čí bijící,“ zlobil se Nezhoda.

I druhé dějství přineslo velkou bitvu, koncovku však opět zvládly lépe Šelmy, které se dostaly do uklidňujícího vedení 2:0 na sety. „Nezačali jsme utkání vůbec dobře, v první sadě jsme se trápili a se štěstím jsme vyhráli koncovku. Druhá sada měla podobný průběh, nedokázali jsme soupeři konkurovat v emocích a nasazení. Až od třetího setu jsme začali hrát svoji hru,“ hodnotil trenér Šelem Jaroslav Vlk.

Třetí sada už byla jasnou záležitostí, domácí volejbalistky ji vyhrály 25:12 a mohly slavit vítězství. KP tak ani ve druhém derby letošní sezony nezískalo set, tentokrát však mělo ztíženou pozici i kvůli četné marodce. Do utkání nezasáhly hned tři královopolské opory. „Na to, jakou máme marodku, tak mladé holky daly do zápasu život a skvěle bojovaly, takže si zaslouží jen pochválit,“ podotkla kapitánka KP Kateřina Pelikánová.

Vítěznou šňůru neuťal ani nováček. Žabiny v Brandýse navázaly na evropské tažení

Aktuální mistryně jsou tak po dvanácti odehraných zápasech na šesté pozici, naopak Šelmy si polepšily a poskočily už na druhou příčku za vedoucí Prostějov. „První sada byla rozhodující, KP mělo čtyři setboly, ale set jsme vyhrály my. Jsem ráda, že zápas skončil 3:0, bylo to tentokrát hodně vyhrocené, možná až zbytečně. Věřím, že se to už nebude opakovat,“ poznamenala kapitánka domácího celku Ivona Marková.

Šelmy Brno - KP Brno 3:0 na sety

Sety: 27:25, 25:20, 25:12.

Diváci: 192.

Šelmy Brno: Šmídová, Janečková, Benediktová, Madsen, Kelnárová, Širůčková, libero Chevalierová. Střídala: Formánková.

KP Brno: Pelikánová, Kuníková, Chlupová, Matějková, Pavlíková, Moudrá, libero Šmardová. Střídala: Prchalová.