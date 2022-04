Třetí zápas byl plný zvratů, nakonec jste jej však dokázaly vyhrát. Jak utkání hodnotíte?

Obrátily jsme v něm skoro neobratitelné a nedovolily jsme Prostějovu, aby vyhrál na naší půdě. Jsme nesmírně rády, že se nám povedlo sérii prodloužit. Daly jsme do toho fakt všechno, bylo v tom pověstné srdíčko. Už teď se těšíme na další zápas v Prostějově.

Nezvládly jste dramatickou koncovku třetího setu a ani čtvrtý set se dlouho nevyvíjel podle vašich představ. Pořád jste věřila, že dokážete Prostějov porazit?

Koncovky toho třetího setu byla velká škoda. Ale jsem ráda, že nás prohra ve třetí sadě úplně nepoložila, i když to tak na začátku toho čtvrtého dějství trochu vypadalo. Pořád jsme však chtěly bojovat.

Dlouho jste ve čtvrtém setu tahaly za kratší konec, poté jste však získaly sedm bodů v řadě. Provedly jste nějaké změny, kterými jste se dostaly opět na vítěznou vlnu?

Všechno udělalo především nastavení našich hlav, šly jsme do toho jako jeden tým a užily si to. Řekly jsme si potom, že se může jednat i o náš poslední set v sezoně, takže jsme do toho daly fakt všechno a podařilo se nám zápas otočit.

Trenér Prostějova Miroslav Čada po třetím finálovém utkání uznal, že je pomalu začínáte volejbalově přehrávat. Cítíte to podobně?

Věděly jsme, že máme svoji kvalitu. Bohužel se nám ale zranily některé hráčky, takže máme nyní málo lidí na střídání. Ale když se nám vše sejde, tak jsme na tom volejbalově velmi dobře. Nechci říkat, že lépe než Prostějov, protože hraje výborně, ale věřím, že jsou věci, ve kterých je dokážeme přehrát.

Na pondělní utkání dorazilo přes jedenáct set diváků, v hale panovala skvělá atmosféra. Pomohli vám i diváci?

Chtěla bych jim především poděkovat. Všichni fanoušci, kteří na třetí zápas přišli, vytvořili neskutečnou kulisu. Myslím si, že dorazilo nejvíc diváků úplně ze všech zápasů a rozhodně se měli na co dívat, protože jsme si to všichni užili.

Další utkání se bude hrát ve čtvrtek v Prostějově, s čím tam pojedete?

Určitě s vírou, že se s ním vyhrát dá, což jsme dokázaly i ve třetím zápase. Hlavně jsme teď dobře namotivované a půjdeme do toho naplno.

Jak velký rozdíl je hrát doma, nebo venku v Prostějově?

Mají tam trochu specifickou halu, hned okolo palubovky sedí fanoušci. Hrály jsme tam snad jenom dvakrát v této sezoně a samozřejmě domácí prostředí je domácí prostředí.

JAKUB TRUČKA