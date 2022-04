Klub sbírá plody poctivé a kvalitní práce s mládeží. V základní části extraligy skončilo KP po letech v podpalubí druhé, navíc vyhrálo Český pohár.

Velkou sílu prokázal tým v semifinálové sérii s Olomoucí, která mohla být těžko dramatičtější a víc strhující. Dospěla až do posledního možného pátého zápasu, který KP vyhrálo ve velkém dramatu na Velký pátek v tiebreaku.

Do pátého setu doputovaly i další dva duely mimořádně vyrovnané série. „Věřím tomu,že semifinále se líbilo všem fanouškům, a že je naláká i na finálovou sérii, protože Prostějov představuje možná ještě těžšího soupeře. Ale o tom bude nejlepší se přesvědčit na vlastní oči,“ pozval fanoušky brněnský lodivod Wiesner.

V Králově Poli nyní věří v mohutnou diváckou podporu. Horečka jako při postupu volejbalistů Brna do finále před šesti lety se nečeká, ale už v semifinále si do haly ve Vodově ulici našlo cestu přes sedm set diváků. „Fanouškovská kulisa byla ohromná a každý si to v hale určitě užil. Přesně tohle je play off,“ lebedila si kapitánka družstva Digrinová.

Právě ona zažila vzestup KP od píky až po aktuální postup do finále. Talentované libero přišlo do Brna na podzim 2018, kdy klub po odchodu zkušených opor do nově vzniklých Šelem Brno výrazně omladil a stáhl se z bojů o medaili.

V následujících třech sezonách KP vždy vypadlo expresním způsobem, zlom nastal až v tomto ročníku. „Už před sezonou jsme říkali, že se teď chceme vrátit do bojů o medaile, což se povedlo,“ shrnul Wiesner.

Ve volejbalové extralize se bude hrát finále poprvé od roku 2019, v předcházejících dvou letech sezona předčasně skončila kvůli pandemii koronaviru.