Vyhrály první set a ve druhém se tahaly s domácím Libercem o každý míč, jenže nakonec ho volejbalistky Králova Pole ztratily a ve zbytku zápasu už na Severočešky nestačily. Brněnský celek prohrál úvodní utkání čtvrtfinálové série extraligového play-off 1:3 na sety. Šelmy doma pohodlně porazily Přerov 3:0.

Královopolské volejbalistky (v zeleném) první utkání v Liberci prohrály. | Foto: VK KP Brno

Královopolanky ovládly úvodní sadu 25:20 a ve druhé se držely do stavu 22:22, ovšem Liberec ji vyhrál 25:22. Další dvě získal po výsledcích 25:15 a 25:22. „V náš neprospěch rozhodla koncovka druhého setu, do níž jsme vstoupili dvěma zkaženými servisy a pokračovali neodvážným útokem. To se s námi bohužel táhlo i do třetí sady a i čtvrtou jsme začali řadou chyb, které se už těžko dohání,“ řekl brněnský kouč Erik Nezhoda.

Mistryně v přestavbě. Do play-off vstupuje KP v nové roli, doufá v dlouhou sérii

Šelmy měly duel s Přerovem pod kontrolou, zvítězily po setech 25:18, 25:11, 25:16. „Jsem ráda, že jsme to zvládly s výsledkem 3:0. Sety byly převážně pro nás a až na první set jsme si to jasně pohlídaly. Měly jsme tam párkrát nějaké chybičky, ale nastoupily jsme do toho s respektem a pohlídaly jsme si to," uvedla Antonie Kelnárová, smečařka Šelem.

Druhá utkání série na tři vítězství jsou na programu v sobotu.