Zatím čtyřikrát se nejlepší evropské volejbalistky sjely do České republiky, aby zabojovaly o titul kontinentálních mistryň. Naposledy to bylo v roce 1997, téměř přesně po třiceti letech se volejbalové hvězdy nejspíš opět představí tuzemským fanouškům. Český volejbalový svaz totiž podal kandidaturu na pořádání mistrovství Evropy žen v roce 2026, velký turnaj by měl být jednou z otevíracích akcí multifunkční haly, jejíž výstavba začala nedávno v Brně na výstavišti.

České volejbalistky (v modrém) by na ME v roce 2026 mohly být jedním z domácích výběrů. | Foto: CEV

Všechny čtyři předchozí evropské volejbalové šampionáty žen na českém území hostilo právě Brno, proto i nyní dostala jihomoravská metropole přednost před dalšími městy. „Brno byla jednoznačná a logická volba, navíc ve spojení s novou arénou dostává pořádání takové akce novou dimenzi,“ popsal předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

O pořadatelství by se mělo rozhodnout do konce roku, pokud česká kandidatura uspěje, bude Brno hostit část závěrečného turnaje. I pro šampionát v roce 2026 se totiž počítá s osvědčeným formátem, kdy se mistrovství koná ve více zemích. „Ustálil se koncept se čtyřmi pořadateli, přičemž jeden z nich je označen jako hlavní a pořádá základní skupinu a boje o medaile. My máme ambici být pořadatelem číslo dva, tedy uspořádat základní skupinu a k tomu polovinu osmifinálových a čtvrtfinálových zápasů,“ nastínil Pakosta.

Volejbalový šampionát by se tak stal první velkou sportovní akcí v nové multifunkční hale na brněnském výstavišti, jejíž stavba nedávno začala a měla by být dokončena na jaře 2026. „Za mě je skvělá zpráva, že by mistrovství Evropy opět mohlo hostit Brno jako druhé největší město v České republice. Letos se tady uskutečnil beachvolejbalový turnaj světové série a byla to skvělá akce, diváci vytvořili parádní atmosféru. Brno je volejbalovým městem, troufnu si říct, že v současnosti dokonce číslo jedna,“ podotkl brněnský radní pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Český volejbalový svaz při podání kandidatury myslel i na variantu, že by se výstavba nové arény pozdržela. Šampionát by pak hostila hala Rondo, ve které se už dříve konaly velké volejbalové zápasy. „Nepřipouštíme si to, ale máme i záložní variantu. Arena, kde se odehrávají zápasy brněnské Komety, už před několika lety hostila i extraligové finále volejbalu, všichni ale spoléháme, že nová aréna bude dostavěná,“ ujistil předseda představenstva městské společnosti STAREZ – SPORT Jiří Nykodým.