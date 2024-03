Přestože Šelmy mají dlouhodobě zavedený specifický systém přípravy na zápasy, rozhodně neplatí, že by volejbalistky brněnského klubu nemakaly naplno. „Je to nastavené tak, že se v hale trénuje méně, v ní máme trénink třikrát do týdne. Děvčata se ale připravují ještě individuálně s kondičním koučem, takže tréninků mají dost,“ ujišťuje kouč Šelem Jaroslav Vlk.