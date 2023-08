Na konci uplynulé sezony oslavily zisk historicky první medaile ve volejbalové extralize žen. Brněnské Šelmy podlehly ve finále městským rivalkám z Králova Pole nejtěsnějším rozdílem 2:3 na zápasy a vybojovaly stříbro. Přesto po úspěšném ročníku skončil trenér Ondřej Boula. „Myslím, že na Bouliče toho bylo už moc, čtyři roky u Šelem mu stačily. Avizoval, že by se chtěl věnovat spíš mládeži,“ objasnil důvod změny předseda představenstva klubu Martin Gerža.

Nový trenér volejbalových Šelem Jaroslav Vlk. | Foto: Volejbal Brno/Matouš Müller

Na uvolněný trenérský post přichází slovenský stratég Jaroslav Vlk, který se do haly v Kounicově ulici vrací po patnácti letech. Tehdy vedl mužský tým. „Loňská sezona ukázala, že klub funguje perfektně. Klobouk dolů před tím, co Šelmy dokázaly. Vynasnažíme se, abychom podávali co nejlepší výkony. Chceme hrát v extralize co nejdůstojnější roli,“ uvedl Vlk.

V trenérském životopisu má například slovenskou Žilinu, Svidník a Prešov, v České republice vedl Frýdek-Místek a naposledy prvoligové Bučovice. Pracoval také u slovenské reprezentace.

Odchovanec hokejové Komety Hájek jde na zkoušku do Pittsburghu

Teď přichází do klubu, který funguje odlišně než jiné extraligové celky. Je v něm plejáda hvězdných volejbalistek, které však už nemají volejbal jako prioritu. „Je to super koncept pro ty, co nechtějí mít sport na prvním místě. Jsme matky a je pro nás super, že můžeme skloubit volejbal s mateřstvím nebo s prací. Holky, co ještě nemají rodiny, můžou chodit na tréninky odpoledne,“ popsala nahrávačka Pavla Šmídová. Bývalá reprezentační kapitánka se do brněnskému týmu vrátila v lednu.

Volnější režim ovšem neznamená, že volejbalistky nedřou. „Šelmy nejsou pro každou hráčku, jen pro ty, co jsou schopné sami sobě poručit. Holky vědí, co mají odcvičit a odcvičí to, některé o půl sedmé ráno před prací, jiné večer nebo v neděli. Některé hráčky tenhle režim nejsou schopné do sebe absorbovat a odejdou. Jsou zvyklé, že jim někdo celý život zavelel a řekl, že se jde do posilovny. Tyhle holky to vzaly obráceně, váží si výhody, že si můžou čas naplánovat podle sebe a funguje to. Až tahle generace hráček skončí, nevím, zda koncept bude pokračovat, je spojený s lidmi, ne se sportem,“ popsal Gerža.

Stříbro z minulého ročníku dokazuje, že takový formát může fungovat. Víc času však už hráčky volejbalu věnovat nemohou. „Možná se zdá, že trénujeme málo, ale pro nás je to maximum. Neděláme něco napůl, v rámci možností děláme vše na sto procent, ale kdybychom to chtěly ještě posunout výš, to už by asi nešlo. Nevím, co bychom dělaly s dětmi, školou nebo prací,“ podotkla kapitánka a blokařka brněnských Šelem Ivona Marková.

Nový kouč nemá s tímto modelem problém. Šelmy v pondělí zahájily společnou kondiční přípravu. „Minulou sezonu skončily Šelmy na druhém místě, každé družstvo se teď na ně chce vytáhnout. Hráčky mají zodpovědnost za výsledky z minulého ročníku a nechtějí prodat kůži lacino. I když sezona pro nás může být trochu těžší, připravíme se co nejlépe a pokusíme se dotáhnout Šelmy zase aspoň do semifinále,“ řekl Vlk.

Kamarádí s Hložkem, pálil i s Haalandem. V Líšni ale Svoboda začal v béčku

V klubu zatím skončila Angelina Dubianská a do přípravy nenastoupila Hanna Kyrychenková. O případném pokračování Anety Havlíčkové se bude jednat, až doléčí zranění. „Víme, že jsme oproti finále zásadně oslabili o dvě klíčové útočnice, to si uvědomují i holky. Uvidíme, zda se nám podaří sehnat jednu hráčku, variant je víc. Až skončí mistrovství Evropy, zjistíme, které hráčky budou volné. Potřebujeme nějaký stroj na body,“ prohlásil Gerža.

Čas na hledání ještě Šelmy mají, ženskou extraligu zahájí až 26. října v Olomouci.

Změny v kádru

Odchody: Hanna Kyrychenková, Angelina Dubianská (přerušení kariéry), Tereza Pluhařová (TJ Sokol Šternberk), Anna Šotkovská (VK UP Olomouc), Lenka Podhrázká (přerušení kariéry), Aneta Havlíčková, Marie Kozubíková (přerušení kariéry).

Příchody: Simona Janečková, Andrea Píchalová (obě VK Prostějov), Antonie Kelnárová (PVK Olymp Praha).

Pozn: Jedná se o stav na začátku přípravy, který se může změnit.