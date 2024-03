Před rokem vstupovaly do play-off v úplně jiné pozici. V extralize totiž vypadaly téměř nezastavitelně, maximální kvalitu následně královopolské volejbalistky potvrdily i ve vyřazovacích bojích a zkompletovaly double. V následujících měsících se však brněnský celek rozloučil s většinou hlavních hvězd a vstoupil do nové etapy, kterou v budoucnu hodlá završit extraligovou medailí. Letos však na KP ve čtvrtfinále čeká pořádně náročný úkol, ze šesté příčky po základní části totiž míří na třetí Liberec.

Královopolské volejbalistky narazí ve čtvrtfinále play-off na Liberec. | Foto: Ivo Stejskal/VK KP Brno

Brněnské družstvo minulým ročníkem ukončilo jednu veleúspěšnou éru klubu a načalo další, jejíž vrchol má přijít možná až tři roky. „Fanoušky chápeme, že by náš tým chtěli stále vidět na nejvyšších příčkách, ale musíme být realisté. Dlouhodobě se netajíme tím, že naše účinkování je projektové, snažíme se vždy udělat dlouhodobější plán, který nám pomáhá provést hráčky od prvních kontaktů s nejvyšší soutěží,“ nastiňuje královopolský klubový předseda Richard Wiesner.

Královo Pole totiž myslí i na ekonomickou stránku, přechozí povedené období paradoxně klub finančně zatížilo.

Nyní tak ve střídmějším módu zažívá klidnější období, které má však opět za pár let vyvrcholit předními příčkami v české nejvyšší soutěži. „Minulou sezonu jsme zakončili s velkou ztrátou, nyní se ji snažíme trochu dohnat. I kdybychom peníze měli, tak ale nevím, jestli by mi dávalo smysl každý rok utrácet velký balík, abychom nakoupili tým na úspěch v extralize. Snažíme se totiž o co nejlepší práci směrem k našim hráčkám, jejichž výchova je hlavním cílem,“ objasňuje Wiesner.

Právě práce s mládeží je totiž hlavním mottem královopolského klubu. „Náš systém je napojen na sportovní gymnázium, vychováváme si hráčky a okolo nich chceme budovat tým. Na svůj moment si možná zase chvíli budeme muset počkat. Pracujeme ale na tom, aby budoucí tým měl smysl a svou trvanlivost, nechceme, aby to byl roční projekt, po kterém nevíme, co bude dál,“ podotýká královopolský kouč Erik Nezhoda.

Hlavní odliv hvězd nastal v brněnském týmu už minulé léto, některé další opory opustí družstvo po aktuální sezoně. KP už si však dlouho připravuje náhrady z vlastních zdrojů. „V A týmu je skupina hráček, která má zodpovědnost za výsledky a fungování kádru, a pak je zde skupina hráček, kterou tvoří talentované naděje. V extralize se třeba ani nedostanou na hřiště, ale vytváří tréninkové podmínky, aby družstvo vůbec mohlo fungovat,“ vysvětluje Nezhoda.

Nastavený systém Královu Poli vychází dlouhodobě, i proto nemá důvod jej měnit. „Třeba Simona Jelínková před dvěma lety nehrála celou sezonu, skoro půl roku plakala, protože se nedostávala ani do hlavní tréninkové skupiny a pak nás provedla čtvrtfinálovou sérií s Olympem. Celou dobu ale obrovsky zvyšovala tréninkovou kvalitu, a to je hlavní. Členky základní sestavy potřebují, aby proti nim v tréninku stály odhodlané mladé hráčky, které je chtějí porážet,“ pokračuje trenér.

Jeho svěřenky vstoupí do extraligového play-off ve středu, v sérii proti Liberci jsou velkým outsiderem. Přesto KP plánuje, jak favorita vyřadit. „Pro mě je důležité, aby série byla co nejdelší. Kdyby se naskytla šance rychlého postupu, tak by to samozřejmě bylo super, ale tomu moc nevěřím. Předpokládám, že je pro nás jediná šance, a to když jednotlivá utkání i celá série budou dlouhé. Liberec může trochu ztrácet dech,“ předesílá Nezhoda.

První utkání čtvrtfinálové série se odehraje ve středu od pěti hodin odpoledne na severu Čech, Brňanky se doma představí v sobotu. Třetí a případné rozhodující páté utkání odehraje Liberec na vlastní palubovce. „Musíme jít do čtvrtfinále s odvahou, zároveň ale koncentrované. Nesmíme se přemotivovat a chtít to urvat za každou cenu, když se třeba ze začátku nebude dařit. Liberec je opravdu kvalitní soupeř, ale zápasy s ním nám poslední dobou jdou,“ připomíná královopolská kapitánka Kateřina Pelikánová.

Právě s libereckou Duklou brněnské družstvo zakončilo základní část, po napínavém boji padlo 2:3 na sety. Favorita už však v aktuální sezoně jednou zdolalo. „Každá série je od toho, aby se vyhrávala. Nebojím se, že bychom nepředvedli dobrý výkon,“ dodává Nezhoda.