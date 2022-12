„Je to typický problém béček extraligových klubů. Ale tohle neřeším. Víc mě mrzí ztráta ve Velkém Meziříčí. Přestože jsme upozorňovali na vstup do zápasu, tak nám vůbec nevyšel. Po prohraném setu jsme zlepšili přihrávku a začali plnit to, na co jsme se připravovali, a otočili jsme na 2:1. Na začátku čtvrtého setu tam byly pasáže, kdy jsme soupeře měli zamáčknout a dorazit. Bohužel zase jsme začali špatně přihrávat a tedy i špatně útočit. Hráli jsme hodně jednotvárně a bez nějakého překvapení pro soupeře. Přísnější měřítko snesli jen Tomáš Fila a David Neubauer, což samozřejmě nestačilo. Hrát na dva smečaře je prostě málo, nedokázali jsme útok rozložit na víc lidí,“ popsal zápas s uvedením hlavních příčin porážky trenér Zbyněk Čížek.

Bez domácích extraligových posil tak sobotní zápas úplně ztratil nádech derby. Mladičký domácí tým nemohl zkušenějšímu soupeři skoro ničím čelit. Určité náznaky odporu projevil jen ve druhém setu, kdy Brňané vedli až o pět bodů (11:6), ale jakmile Čížek na lavičce „pozvedl obočí“, vrátil se průběh k původnímu scénáři.

„Dnes nemá cenu nic hodnotit, nebo zápas nějak rozebírat, hráli jsme vlastně s kadety. Áčkaři nebyli pro národní ligu uvolnění, protože áčko má v extralize důležitý zápas s Benátkami. Takže pro kluky to bylo víc o sbírání zkušeností s těžkým a zkušeným mančaftem a každý takový ostrý kontakt je pro ně dobrý. Včera to bylo o něčem jiném. Nastoupili čtyři kluci, kteří pendlují a hráli jsme výborný volejbal. Ostrava byla kompletní, ale prakticky jsme jí nedali žádnou šanci,“ shrnul svůj dvojzápas trenér mladých Brňanů Jaroslav Šamšula.

První volejbalová liga bude pokračovat 13. a 14. ledna. Brňané pojedou do Liberce a Prahy, kde nastoupí proti ČZU.

I. liga mužů:

VK Spartak Velké Meziříčí – TJ Sokol Bučovice 3:2

Sety: 25:18, 14:25, 19:25, 21:21, 15:12.

VK Brno

– TJ Sokol Bučovice 0:3

Sety: 18:25, 16:25, 15:25. Čas: 68 min.

Bučovice: Špelda (L), Kobolka, Minda, Fila, Masař – Jakubec, Kristian, Neubauer, Červinka, Kan, Varous. Trenéři: Zbyněk Čížek, Jaroslav Vlk.

Brno: Roubal (L), Vítámvás, Benko, Křenek, Joza, Rous – Novák, Milichovský, Fitz. Trenér: Jarodslav Šamšula.

Další výsledky: VK Brno – Blue Volley Ostrava 3:0 (23, 17, 16), V. Meziříčí – Blue Volley Ostrava 3:0 (12, 27, 21).

Tabulka:

1. Bučovice 16 11 3 1 1 44:16 40

2. Dobřichovice 16 9 3 1 3 39:21 34

3. BV Ostrava 16 10 1 2 3 37:24 34

4. Hr. Králové 16 7 3 1 5 36:28 28

5. Lvi Praha B 15 6 2 2 5 28:26 24

6. VK Brno 16 7 0 2 7 28:29 23

7. Vel. Meziříčí 16 5 3 1 7 30:33 22

8. USK Plzeň 16 5 3 1 7 29:33 22

9. ČZU Praha 16 4 3 2 7 28:34 20

10. D. Liberec B 16 4 0 3 9 23:37 15

11. Č. Buděj. B 16 3 1 3 9 24:40 14

12. MFF Praha 15 2 0 3 10 15:40 9