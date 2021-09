K příležitosti oslav sto let Českého volejbalového svazu obdržely Pamětní plaketu z rukou prezidenta KP Brno Richarda Wiesnera osobnosti z Jihomoravského kraje.

V závěrečném duelu zdolaly i tým Slávia EK Bratislava. Slovenské mistryně porazily 3:1 na sety. „Zápas jsme začaly chybami na servisu, ale dokázaly jsme se zkoncentrovat a kvalitní hrou vybojovat první dva sety. V tom třetím nás pak Bratislava zatlačila a bodově už od začátku odskočila, a i když jsme v závěru dokázaly srovnat na 22:22, na výhru v sadě to nestačilo. V posledním setu už jsme se vrátily k výkonu z úvodu utkání, zkvalitnily jsme servis a kolektivním výkonem dotáhly duel až do vítězného konce," popsala průběh zápasu Jelínková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.