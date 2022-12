Mnohé naznačil už úvodní zápas minulý týden. V něm KP dlouho vedlo, nakonec si i přes prohru 2:3 vytvořilo slušnou pozici do odvety. A včera od prvních minut na palubovce dominovalo. „Pro tým je to obrovský úspěch. Od samotného losu jsme věděli, že to bude těžké, na druhou stranu, když jsme soupeře viděli na videích, tak se nám zdálo, že by to mohlo být hratelné. To se ukázalo už při venkovním utkání a do odvety jsme si věřili,“ usmíval se královopolský kouč Erik Nezhoda.