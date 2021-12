Na konci srpna ho vyřadil děsivý karambol s maďarským závodníkem Sándorem Szalontayem na prostějovském velodromu v šedesátikilometrové rychlosti, po němž putoval do nemocnice.

Čtvrt roku poté už necítí výrazné omezení. „Kyčel funguje, jak má. Pořád mám nějaká cvičení, snažím se protahovat, mám ji trochu zkrácenou. Ještě na konci ledna jdu na poslední kontrolu,“ povídá Šťastný.

Samozřejmě tréninkové dávky zatím nejsou na výši, na jakou je zvyklý. „Dostávám se do toho trochu hůř, jezdím menší váhy v posilovně, ale jinak mě to neomezuje a trénuji normálně,“ říká.

V prostějovské nemocnici strávil jedenadvacáté narozeniny, tři lékaři mu na sále vraceli kyčel na místo. Na další operaci však nemusel. „Na rentgenu se objevil kousek ulomené chrupavky. Nejdřív mi říkali, že se musí vytáhnout, ale nakonec si s tím tělo poradilo, chrupavka se obalila. Vyšlo to ještě dobře v rámci možností,“ uvědomuje si dráhař.

V nemocnici strávil sedm dní, další měsíc ležel doma, chodil jen o berlích. „Potom jsem začal rehabilitovat u Michaela Poláka v Prostějově až do doby, než jsme odjeli do Chorvatska,“ líčí.

Tam zamířila sestava Dukly Brno koncem listopadu. „Už tři týdny předtím jsem jezdil doma na válcích bez zátěže, nejdřív půl hoďky, pak hoďku, pomalu jsem přidával. Věděl jsem, že musím něco natrénovat, abych klukům stačil,“ usmívá se juniorský mistr světa v keirinu a evropský šampion v pevném kilometru z roku 2018.

V Chorvatsku strávili brněnští dráhaři dva týdny. „Hlavní cíl byl najet kilometry, do toho jsme měli posilovnu. Sedli jsme si s trenéry a vytvořili jiný plán, jde o nový začátek. Určitě jsme najeli přes tisícovku kilometrů,“ přemítá.

Čeští reprezentanti tam zažili jiné podmínky, než panují v zimním Brně. „Bylo tam nádherné počasí, sice samé kopce, ale najeli jsme jiné trasy. Návrat do Brna byl ovšem šok, tady už je sníh, zatímco v Chorvatsku jsme chodili v teplákách a mikině. Přes den tam bylo patnáct stupňů,“ porovnává.

Zatímco někteří jeho parťáci míří tento týden na Challenge do Švýcarska, Šťastný zůstal. „Domlouvali jsme se s trenérem, že tento rok to už na žádné závody nevidím. Bude pro mě lepší soustředit se stoprocentně na tréninky, abych se zase dostal do formy. V novém roce nás čekají světové poháry a mistrovství světa i Evropy,“ podotýká.

Teď už se těší na vánoční svátky, které stráví s rodinou v Náměšti na Hané. „Mám to do Brna kousek, ne jako Marty (Čechman – pozn. red.) šest hodin do Ostrova nad Ohří. Na sladké moc nejsem, ani kapra nemusím, na Vánoce mám většinou kuřecí či vepřový řízek se salátem,“ přibližuje své zvyky Šťastný.