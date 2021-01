Přes veškerá bezpečnostní opatření tam však v úterý večer propukla obrovská radost. Basketbalistky KP Brno v prvním eurocupovém duelu zvítězily nad polským Gorzówem 72:70. „Není ještě co slavit, budeme slavit případně až v pátek,“ brzdil euforii po zápase královopolský kouč Dušan Medvecký.

Jeho svěřenky jsou v tabulce základní skupiny D na druhém místě za hlavním adeptem na postup do osmifinále EuroCupu tureckým Elazigem. „Vítězství nám zvedlo sebevědomí, ale pořád musíme stát nohama na zemi a pořád víme, že jsme outsider skupiny,“ hlásila královopolská pivotka Renáta Březinová.

Brňanky měly ve středu volný den, nyní je čekají dva zápasy ve dvou dnech. „Už od pátku trénujeme v kuse dvakrát denně. Navíc proti Gorzówu to bylo tvrdé a fyzicky dost těžké utkání. Program je sice náročný, ale s tím se počítalo,“ hlesla Březinová.

Do zápasu s Gorzówem vyslal brněnský kouč Medvecký devět hráček, nejvíc prostoru na hřišti dostala americká rozehrávačka Tenyia Ann Pageová, která odehrála 38 minut a 17 sekund. „Hráli jsme skoro jen v osmi lidech. Sarah Beránková dostala míň minut (její čas na hřišti byl 10 minut a 9 vteřin – pozn. red.), než jsem jí chtěl dát, Remenárová (12 minut a 37 vteřin - pozn. red.) taky. Ve středu jsme měli hlavně regenerační den, zastříleli si, prošli si akce soupeřů a soustředili se na další zápas,“ přiblížil program Medvecký.

Jeho tým regeneruje především na hotelu, kde je od neděle společně s ostatními družstvy základní skupiny D uzavřený. Každý z nich má své vlastní patro a ven se dostane pouze při cestě z hotelu do autobusu nebo naopak z něj do haly. „S bublinou už jednu zkušenost mám a za týden mě možná čeká další s repre. Člověk si zvykne asi na všechno, stejně jako na zápasy bez diváků. Zvláštní to ale určitě je,“ podotkla členka širšího reprezentačního kádru Březinová.

Královopolanky se utkají v dalším utkání ve čtvrtek od šesti hodin večer v hale ve Vodově ulici proti týmu MBA Moskva. „Budeme se snažit znovu překvapit a hrát přesně to, co nacvičíme a co je na soupeře účinné,“ poznamenala Březinová.

Ruský celek je po prvním duelu ve skupině poslední, rovněž v úterý podlehl tureckému Elazigu 74:85. „V tom utkání jsem viděl ruský běhavý tým, který má velké a šikovné holky. Máme proti nim možnost jít na druhé vítězství, nevím… Možná dostaneme o dvacet třicet bodů víc, těžko říct. Do zápasu jdeme ale s pokorou,“ ujistil Medvecký.

MBA Moskva má na soupisce hráčky jen ruské národnosti. „Rusky mají hodně silný tým a jsou opravdu mladé. Mají precizní obranu, fakt jezdí, nenechají rozehrávačku se rozdriblovat. Musíme hrát stejně tvrdě a bojovně jako v prvním utkání,“ nabádala Březinová.