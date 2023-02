Nikdy se mu ještě nepovedlo opanovat základní část, poslední dvě dekády vždy kraloval Nymburk. Jenže ani ten letos nedokázal zachytit tempo brněnského Basketu, který z dvaadvaceti utkání prohrál jen pět, na závěr na něj nenašel recept ani Kolín. „Myslím si, že v zápase rozhodla hlavně naše připravenost na soupeře. Věděli jsme, co může dělat a do čeho tak půjdeme,“ popsal brněnský pivot Šimon Puršl.

V první čtvrtině ještě Kolín s domácími hráči dokázal držet krok, dokonce ji vyhrál 22:18. Jenže pak Brno zapnulo ofenzivní uragán a do šaten odcházelo už s osmibodovým náskokem. „Byl to těžký zápas. Do prvního poločasu jsme sice vstoupili celkem s energií, ale ne až tak, jak bychom si představovali,“ podotkl brněnský asistent Tomáš Nesrovnal.

Druhá půle už pak byla jasnou záležitostí. Basket ovládl zbylé dvě čtvrtiny a zvítězil o patnáct bodů. Nezastavil jej ani kolínský Adam Číž, který nastřílel čtyřiatřicet bodů. „Do druhého poločasu už jsme některé věci zlepšili, rozběhli hru a udělali si bodový náskok. Je to důležitá výhra v posledním zápase základní části,“ těšilo Nesrovnala.

V závěru duelu pak brněnský celek díky pohodlnému náskoku mohl nechat odpočívat největší hvězdy, na palubovku se dostali i méně vytížení basketbalisté. Před čtrnácti těžkými zápasy, které Basket čekají v nadstavbové části A1, se rotace hráčů může hodit. „Do koncovky jsme mohli vystřídat mladé kluky. Kolín nás trochu dohnal, ale zvládli jsme to,“ doplnil Nesrovnal.

Basket Brno - Kolín 94:79

Čtvrtiny: 18:22, 29:17, 25:20, 22:20.

Body: Chatman 18 (+7 doskoků), Bálint 16, Puršl 15, Djuricic 12, Půlpán 10 (+10 asistencí a 7 doskoků), Culpepper 6, Nečas 5, Křivánek 4, Krakovič 4, Dáňa 2, Kubín 2 – Číž 34, Petráš 14, Šiška 13, Novotný 12, Lošonský 4, Jelínek 2.