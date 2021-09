Do úvodního zápasu nové sezony nenastoupí v sestavě Basketu Brno jeho kapitán Jakub Krakovič, který má zranění ve spodní části těla. | Foto: Basket Brno/Jan Russnák

Bez zraněného kapitána Jakuba Krakoviče vstoupí brněnští basketbalisté do nové sezony nejvyšší české soutěže. V ní odehrají první utkání ve středu od šesti hodin večer v domácí hale ve Vodově ulici. Jejich soupeřem je nováček z Jindřichova Hradce.

