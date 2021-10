Mistrovství České republiky 2021 v synchronizovaném plavání v Brně:

SOBOTA

start v 11 hodin, vyhlášení výsledků prvního dne v 18.45

NEDĚLE

start v 8.45, vyhlášení výsledků druhého dne v 15 hodin

Ta po konci aktivní kariéry brněnské rodačky a pětinásobné olympijské účastnice Soni Bernardové v roce 2017 neměla na domácích akcích do té doby konkurenci. Nyní však na víkendovém mistrovství republiky na stadionu v Lužánkách bude v souboji párů scházet. „Je evidentní, že generace mé a Alžběty jde do útlumu, děvčata už jí rozhodně šlapou na paty,“ uvedla Bernardová, jež je momentálně trenérkou v Tesle Brno.

Jednatřicetiletá Dufková, se zkušenostmi ze dvou olympiád, se v rodném městě představí aspoň v závodě jednotlivců. V něm vyzve i domácí akvabely Lucii Alex Hrazdirovou a Kluskovou. „Je to pro mě velká výzva a chtěla bych dokázat jak klubu Tesla Brno, tak České republice, že mladá generace může změnit historii a že nemusí vyhrát jen starší a zkušenější závodnice. Budu se snažit ji porazit,“ hlásila devatenáctiletá Klusková.

Naposledy se mistrovství republiky konalo v roce 2019 v Brně, pak nastala nucená přestávka kvůli koronavirové pandemii. Do bazénu se dostaly pouze reprezentantky. „Na děvčatech je vidět, že měla pauzu. Hlavně na týmových sestavách, které bylo náročné dát dohromady. V karanténě bylo těžké holky motivovat k online tréninkům, ale zachránili jsme to a už na jaře jsme vyjely na závody do Bulharska a slavily zlato,“ řekla Miroslava Lungová za pořádající klub Tesla.

V Brně se v sobotu a neděli představí devadesát závodnic v kategorii starších žákyň a přihlášených je aktuálně i čtyřicet akvabel mezi seniorkami. „Přes covidovou dobu vydrželo překvapivě hodně holek,“ líčila Lungová.

Program na stadionu v Lužánkách začíná v sobotu v jedenáct hodin dopoledne. Jedním z hlavních taháků pro diváky zřejmě budou v neděli od půl druhé odpoledne kombinované sestavy a o hodinu později takzvané highlighty.

„Jde o disciplínu, v níž plave osm až deset děvčat a trvá asi jen necelé tři minuty. Jsou tam předepsané prvky jako nejméně čtyři akrobatické skoky, spojená akce a kaleidoskopický efekt, což znamená, že závodnice utvoří nějaký obrázek,“ vysvětlila hlavní rozhodčí závodu Monika Morawitzová.

Na republikový šampionát mohou dorazit i diváci. „Tribuna bude přístupná a je možno využít všech osm set padesát míst k sezení,“ potvrdil Štěpán Cajzl, zástupce vedoucí Městského plaveckého stadionu Lužánky.