Jednoznačná záležitost. Sobotní moravské derby opanovali domácí ragbisté Vyškova. Sokům z brněnského Dragonu nedali šanci od samého začátku a zápas třetího kola první ligy ovládli výsledkem 69:14 a v neúplné tabulce jim patří první pozice, Brňané jsou poslední osmí.

Vyškovští ragbisté vrátili Dragonu Brno loňskou porážku i s úroky. V jihomoravském derby 1. ligy deklasovali Brňany 69:14. | Foto: Anry Lukáč

Takový bodový rozdíl nečekali zástupci ani jednoho z aktérů. „Do zápasu jsme šli s tím, že chceme Brnu vrátit loňskou prohru, kvůli níž jsme nepostoupili do play-off. A to se nám povedlo i s úroky. Zápas rozhodla červená karta, kterou Brno dostalo kolem dvacáté minuty, a tím se mu sesypala celá strategie. Nás to naopak nabudilo a došli jsme až do vítězného konce,“ připomněl kapitán domácích Vyškovanů Martin Kovář vyloučení brněnského Bartoloměje Webera.