Na konci srpna absolvovali jezdci dvoudenní Velkou cenu Českého svazu cyklistiky v Prostějově a po dnu odpočinku zase na stejném velodromu dvoudenní 21. ročník Memoriálu Otmara Malečka. Uplynulý víkend se pak zúčastnili 78. ročníku Grand Prix Framar na pražském Třebešíně. „České závody nás aspoň vytrhly z letargie. Jiné zářijové akce jsou víceméně zrušené, v říjnu je pro nás světlý bod Grand Prix v Polsku,“ uvedl brněnský trenér Petr Klimeš.

Úvodní Velká cena Českého svazu cyklistiky přivábila do Prostějova aspoň silnou polskou konkurenci, kde mužský sprint i keirin ovládl Mateusz Rudyk, bronzový medailista z evropského i světového šampionátu ve sprintu jednotlivců.

V obou disciplinách skončil nejlépe z českých závodníků Tomáš Bábek, v keirinu druhý a ve sprintu čtvrtý. „Rudyk ukázal, že je trochu jinde. Ve sprintu se nám sice na bednu nepodařilo proniknout, ale kvalifikační dvoustovku kluci měli většinou lepší než Poláci, což je dobré porovnání. Šli jsme do závodů z plného tréninku a kluci si dobře zazávodili. Pořád žijeme v naději, že závodní zima bude,“ řekl brněnský i reprezentační kouč.

V dalších kláních už si to mezi sebou rozdávali hlavně brněnští dráhaři a nejlépe z toho vyšel Čechman. Při Memoriálu Otmara Malečka ovládl sprint i keirin před Bábkem. „První dva dny v Prostějově jsem se necítil nejlíp, ještě mi to úplně nešlo. Při memoriálu se mi jezdilo malinko líp a vyšla dvě vítězství, za která jsem moc rád,“ usmál se Čechman.

Na Grand Prix Framar ještě ovládl keirin, sprintu na pražském Třebešíně kraloval Jakub Šťastný.

EVROPA BEZ HOSTITELE

Jenže se může stát, že české závody představovaly pro elitní dráhaře vrchol letošního roku. V listopadu se má sice uskutečnit evropský šampionát, ovšem stále není znám ani jeho pořadatel. „Počítám, že bude. Vnitřně tomu moc nevěřím, ale ještě ho nikdo nezrušil, takže se na něj chytáme. Dva měsíce do závodu bychom však už rádi věděli, zda a kde bude. Původně se měl šampionát konat na novém velodromu v bulharském Plovdivu, ale uvidíme. Pandemie se zase rozbíhá,“ hlesl Klimeš.

V únoru se má uskutečnit další mistrovství Evropy a od dubna už jsou na programu Nations Cupy, novodobé světový poháry. „Vše směřujeme k elitnímu mistrovství Evropy v listopadu a makáme, aby se nám tam podařilo něco udělat. Potom se připravíme na svěťáky a olympiádu,“ připomněl Klimeš na příští rok odsunuté letní olympijské hry v Tokiu.

Nevědomost sužuje také jeho svěřence, kteří neznají vrchol sezony. „Od začátku karantény nikdo neví, kdy začnou závody a donekonečna se to natahuje. Nebyla ani olympiáda, je to taková divná sezona. Když nevíme, kvůli čemu trénujeme, je to blbé pro všechny,“ pronesl Čechman.

O to víc si užil aspoň české závody. „Trénink je samozřejmě stereotypní, ale cyklistiku dělám, protože mě baví. Snažím si v tom vždy najít něco pozitivního, i když někdy mě to fakt nebaví. Závody do tréninku vnáší svěží vítr, ale bylo jich málo. Je to takové utahané,“ doplnil mistr republiky v keirinu.

Brněnský kouč aspoň vidí pozitivum v tom, že své svěřence má pod dlouhodobým tréninkovým dohledem a sleduje jejich posun. „Podle všech parametrů, které sledujeme, šli kluci nahoru, ale pořád je držím pod pokličkou. Říkáme si, že natrénujeme co nejvíc a odpočinek si necháme až na říjen. Jedeme v bombách a kluci přes poměrně vysokou tréninkovou zátěž jsou schopní jezdit dobře. Věřím, že až si odpočineme, pak se teprve projeví práce, kterou jsme investovali. Hlavně trénujeme dlouho, takže se dá konečně něco vymyslet. Mezi závody nevíme, jak kdo na tom bude zítra, teď se výkonnost nějakým způsobem stabilizuje a dá se úplně jinak pracovat,“ podotkl Klimeš.

Výsledky závodů

Grand Prix Framar v Praze na Třebešíně

Keirin mužů: 1. Čechman (Dukla Brno), 2. Bianchi (It.), 3. Bábek (Dukla Brno)

Sprint mužů: 1. Šťastný, 2. Bábek, 3. Sojka (všichni Dukla Brno)

Sprint žen: 1. V. Jaborníková, 2. S. Kaňkovská (obě Dukla Brno), 3. A. Jaborníková (Sportcomplex Břeclav)

Memoriál Otmara Malečka v Prostějově

Sprint mužů: 1. Čechman, 2. Bábek, 3. Sojka (všichni Dukla Brno)

Keirin mužů: 1. Čechman,2. Bábek, 3. Šťastný (všichni Dukla Praha)

Keirin žen: 1. Lošová (Pol.), 2. S. Kaňkovská (Dukla Brno), 3. Petriová (Pol.)

Sprint žen: 1. Lošová, 2. Korwacká, 3. Sibiaková…5. S. Kaňkovská (Dukla Brno)

GP Českého svazu cyklistiky Velká cena Olomouckého kraje v Prostějově

Keirin mužů: 1. M. Rudyk (Pol.), 2. Bábek, 3. Čechman (oba Dukla Brno)

Sprint mužů: 1. M. Rudyk, 2. Bielecki, 3. Sarnecki (všichni Pol.), 4. Bábek (Dukla Brno)

Keirin žen: 1. Semeraková, 2. Lošová, 3. Petriová (všechny Pol.), …5. S. Kaňkovská (Dukla Brno)

Sprint žen: 1. Lošová, 2. Semeraková, 3. Sibiaková (všechny Pol.), 4. V. Jaborníková (Dukla Brno)