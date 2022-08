Jen těsně pod stupni vítězů zůstala Kateřina Altmannová z plzeňského Rapidu. Kolegyně Kristýny Piňosové z brněnského Rapidu Kristýna Chalupníková skončila před branami finále na patnáctém místě.

iQFoiL Youth & Junior Games



Muži do 19 let

1. Dixon Charlie (Ang.), 2. Duncan Monahgan (Angl.), 3. Hidde van der Meer (Niz.), … 17. David Drda (Cze), 39. Jan Kuchař



Ženy do 19 let

1. Kristýna Piňosová (Cze), 2. Sofia Rennaová (Ita), 3. Adi Millová (Izr.), 4. Kateřina Altmannová (Cze), … 11. Nela Sadílková (Cze), 15. Kristýna Chalupníková (Cze)



Muži do 17 let

1. Tom Nicolle (Fra.), 2. Noam Kobel (Švýc.), 3. Tomer Adiran (Izr.), … 43. Jiří Štěpánek



Ženy do 17 let

1. Francesca Maria Salernová (Ita.), 2. Caterina Tomas Cardellová (Špa.), 3. Hila Partoucheová (Izr.), … 5. Alexandra Lojínová (Cze), 11. Markéta Štěpánková (Cze), 12. Nicol Říčanová (Cze)