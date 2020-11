Z atletického oválu do Evropy. Šelmy se spoléhají na falešnou formu

Do míče praští jen proto, aby zjistily, že se jim od ruky ještě vůbec odrazí. Volejbalistky Šelem Brno se kvůli vládním koronavirovým opatřením prohánějí místo v hale především na atletickém oválu. Na palubovku mohou až ve středu. Jenže už příští středu vstoupí do Poháru CEV. „Ještě jsem nikdy nezažila, abych šla do zápasu bez pořádného volejbalového tréninku a upřímně netuším, co od něj čekat,“ uvedla blokařka Šelem Ivona Marková.

Utkání 3. kola volejbalové extraligy žen: TJ Ostrava - VK Šelmy Brno, 28. září 2020 v Ostravě. | Foto: Deník / Pavel Netolička