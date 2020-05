Sprinterskou skupinu v Brně opouští po devíti letech, ve kterých vyhrál evropský šampionát v keirinu, sbíral medaile na světových pohárech a zúčastnil se olympijských her v Londýně a Riu de Janeiro. „S Pavlem jsme se rozešli v dobrém, poděkovali si, ale bylo to emotivní, protože jsem spolu strávili devět let poměrně intenzivního vztahu, Už nějakou dobu jsem myslel, že to přijde. Určitě potřeboval změnu, byla to v Brně dlouhá štace, která už ho podle jeho úplně nenaplňovala,“ komentoval změnu brněnský i reprezentační kouč Petr Klimeš.

V Kelemenovi myšlenka zrála už od olympijských her v Riu de Janeiro, ovšem dvě bronzové medaile z následujících světových pohárů ho opět motivovaly. „Chtěl jsem ještě zabojovat v kvalifikaci o Tokio, jenže jsme vyjeli jen jedno místo a olympiáda se ještě posunula o rok, takže už nemám na co čekat v mých letech. Nechtěl bych si v pětatřiceti drbat hlavu, že jsem to nezkusil,“ uvedl osmadvacetiletý Kelemen.

Přerod ovšem nebude jednoduchý. Doteď soupeřil do kilometrové vzdálenosti, teď ho čekají desetinásobně delší tratě. „Je to odlišný sport, jezdil jsem dosud deset vteřin na maximum. Teď se z benzinu musí stát diesel motor. Nebude to hned, potřebuji být trpělivý,“ sdělil závodník z Brnířova na Domažlicku.

Čeká ho také shazování svalové hmoty, kterou jako sprinter potřeboval výrazně větší než vytrvalec. „Myslím, že svaly půjdou dolů samy. Nechci držet diety, aby tělo bylo v šoku, půjdu postupně s vahou dolů,“ popsal mistr Evropy v keirinu z roku 2015.

Jako inspirace mu poslouží řecký dráhař Christos Volikakis. Bronzový muž světového šampionátu v keirinu z roku 2008, z něhož se stal vytrvalec a loni na Evropských hrách v Minsku získal dvě zlaté medaile v bodovacím závodě a scratchi. „To je důkaz, že cesta existuje. Teď záleží na Pavlovi, jestli se mu ji podaří naplnit, nebo ne. Rozhodl se pro těžký krok, ale cítím z něho zápal a může mu to vyjít. Přeji mu hodně štěstí,“ vzkázal Klimeš.

Kelemena láká kombinace silniční cyklistiky a dráhové, jakou předvádí například Elia Viviani z Itálie, úřadující olympijský šampion v dráhovém omniu a také vítěz etapy na Tour de France. „Líbí se mi, že to bude pestré. Devět let v Brně bylo super, beru to jako kladnou etapu života, ale něco končí a něco jiného začíná,“ řekl cyklista.

Omnium je víceboj složený ze čtyř disciplín a patří do programu olympijských her. „Netroufnu si říct, že chci startovat v Paříži, když jsem tyhle disciplíny v životě nejezdil. Musím nasbírat zkušenosti a výkonnost, ale snad nejsem dřevák, abych se to za nějaký čas nenaučil,“ dodal Kelemen, jehož láká i bodovačka dvojic, kterou by si rád zkusil s bratrem Petrem.