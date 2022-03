Hlavním cílem je Mnichov

„Do Tokia jsem se jako atlet nedostal, Peking mi na bobech vyšel. Splnil jsem si sen, i když jsme se doufali v lepší výsledek. S klukama jsme do toho dali víc než sto procent, ale to je sport. Někdy to prostě nevyjde,“ zmínil jednadvacátou příčku.Ne, není to nic neobvyklého. Většina bobistů má atletickou minulost. Dominik Záleský je časem 10,16 dokonce spoludržitelem českého rekordu na sto metrů. Po návratu z Pekingu měl však napilno, aby se z bobového sprintu přeorientoval na atletický.

Druhý den – 23. února – po příletu z Číny začal s atletickou přípravou. Ze začátku se cítil unavený. Jednak z bobových závodů, z přeletu a časového posunu. „Nebylo to snadné, potřeboval jsem se vrátit do starých kolejích. Zvládl jsem asi tři tréninky a dvě posilovny a jel jsem na mistrák do Ostravy,“ vyprávěl šestadvacetiletý vyznavač dvou sportů.

Tam vyhrál rozběh, ale finále mu úplně nevyšlo. „Když se na šedesátce zkraje něco nepovede, už se to těžko dohání. Na startu jsem sebou škubl a v blocích zůstal trochu dýl sedět,“ přiznal. „Celkově jsem ale spokojený. Byl jsem po bobovém zápřahu a doběhl sedm setin za osobákem. Na první závod to byl dost dobrý výkon,“ vykládal rodák z Ústí nad Orlicí, jehož maximem z roku 2018 je čas 6,61. Sice se neprobojoval na halové MS v Bělehradu, na což potají myslel, ale aspoň si nyní po náročném období odpočine a nabere síly na letní sezonu.

Celý duben pak stráví se svým trenérem a zároveň soupeřem Janem Velebou na soustředění na Tenerife. „Hlavní cílem je pro mě srpnové mistrovství Evropy v Mnichově. Je fajn, že nemusím honit limit, protože ho mám splněný z loňska. Mohu se stoprocentně soustředit na přípravu,“ pochvaloval si sprinter, který nyní závodí za Univerzitu Brno.

Skončil na pracovním úřadu

Původně byl právě s Velebou atletem Dukly Praha, ale na podzim došlo ke změně.„Nedostal jsem další úvazek. Protože jsem se chtěl přes zimu věnovat bobům, nechtěli mě dál podporovat. Nakonec jsem od 1. ledna nastoupil do střediska v Olympu, ale tři předchozí měsíce jsem byl jako nezaměstnaný registrovaný na úřadu práce,“ přiznal.

Vztahy s Velebou to ale neovlivnilo, i když zatím není jasné, jestli bude moci jako dřív trénovat na Julisce.„Snad to nebude problém. Dukláci chodí někdy trénovat do areálu ve Stromovce, olympáci zase na Duklu. Myslím, že využívat prostory jiného střediska půjde,“ pokračoval Dominik Záleský.Do budoucnosti věří, že bude schopný oba sporty na vysoké úrovni kombinovat.„Rád bych, aby to pár let vydrželo. Určitě do letních her 2024 v Paříži. Tam bych chtěl běžet sprint, ale pokud by to nevyšlo, asi bych se plně zaměřil na boby,“ dodal.