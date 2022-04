A kvůli duelu ještě před čtvrtečním odletem shodil pět kilogramů, aby splnil limit pro vstup do ringu. Jenže po příjezdu okamžitě přišel tvrdý direkt. „Najednou mi řekli, že musím vážit ještě o kilogram míň. A nechali mě na holičkách, nic mi nezařídili. Takže jsme po městě rychle hledali saunu a odvodňuju. Nemáme ani auto, takže všude chodíme pěšky nebo dopravou," popisoval komplikace brněnský boxer.

Už v sobotu večer na něj čeká šestikolový zápas s Rusem, jenž žije ve Španělsku a nachází se v boxerském žebříčku zhruba o sto dvacet míst výš než český zástupce. „Chtějí mě zničit, ale já se nedám a budu bojovat," prohlásil Albrecht.

Kariéra v unikátní akademii bohatého Salcburku. Jiný svět, říká Stejskal z Brna

Ten naposledy na začátku března ovládl při exhibici legendárního Lukáše Konečného v Brně duel s Patrikem Fialou, kterého porazil na body.

A přestože Albrecht boxuje teprve tři roky, pořádně o sobě dal vědět už loni v bitvě právě s Konečným, který tehdy po dvouleté pauze skočil znovu do ringu. A mladšího protivníka zdolal. „Ale pochválil mě a říkal, že takový výkon nečekal. Měsíc po zápase mi pak předložil smlouvu a stal se mým promotérem a manažerem. Ještěže jsem ho v souboji nevypl, pak by mi asi nic nedal," smál se Albrecht.

Od té doby udělal i zásadní rozhodnutí, když jeho trenéra Milana Procházku nahradil původem Arménec Hamo Aperyan. „S Milanem jsme se nedohodli, proto jsem odešel. Dřív jsem u Hama trénoval, když jsem začínal, tak jsem ho poprosil, jestli mě vezme zpátky. A stalo se. Teď mi to opravdu vyhovuje," vysvětlil Albrecht.

Sen o NHL, ale propad. TOP 5 talentů, po kterých se slehla zem. Tři hráli v Brně

S Aperyanem řeší výhradně boxerskou techniku, na fyzickou připravenost se pak zaměřuje s dalším koučem. „Mám ještě kondičního trenéra Davida Moufid Basbouse. Jeho tréninky jsou fakt masakr, kruháče, silovky na čas. Je to fakt nehorázná dřina a kolikrát jsem rád, že jsem u Hama, kde děláme třeba lapy. Je to pak pro mě úleva, že můžu pilovat box bez fyzické zátěže," usmíval se Albrecht, jenž už dřív zápasil v Anglii, Norsku, Německu nebo ve Švédsku.

Nyní si do seznamu boxerských lokalit připíše i Sevillu. „Bude to atraktivní a zajímavý zápas. Důležité je, abych dobojoval. Chci samozřejmě vyhrát, ale čeští boxeři v zahraničí to mají sakra těžké," uvědomil si.

A i když za zápas dostane finanční odměnu, na boxu životně závislý není. „Dělám řidiče přes jednu aplikaci a jezdím podle svého času, což je výhoda. Můžu to skloubit s tréninkem a nikdo mě do práce netlačí. Když chci, mám volno a jdu na trénink," dodal Albrecht.