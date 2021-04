Jako při slavném cyklistickém monumentu Paříž – Roubaix bude tradiční jarní klasika Brno – Velká Bíteš – Brno končit na starém velodromu. Úvodní podnik české silničářské sezony a Škoda Cupu na brněnském betonovém oválu v sobotu také odstartuje, 195 účastníků vyrazí na trať v pravé poledne.

Cyklistická klasika Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš. | Foto: Press Course

Loni závod zrušila opatření spojená s koronavirovou pandemií, letos je posunula z 28. března o tři týdny dozadu. A ze stejného důvodu nebude start ani cíl jako v posledních letech ve Velké Bíteši. „Nechtěli jsme dělat městu Velká Bíteš problémy, náměstí by se muselo uzavřít a diváci nejsou žádaní. Ale Velká Bíteš stojí o to, aby se tato sportovní akce do města vrátila, aby zde začínala i končila,“ uvedl pro web RoadCycling.cz Josef Vaishar z pořádajícího Favoritu Brno.