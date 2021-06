Dvojnásobnou motivaci měli závodníci, kteří se o víkendu postavili na start Českého poháru ve sprintu na divoké vodě. A brněnští kanoisté ve vodáckém kanálu v Roudnici nad Labem uspěli, když získali deset medailí. Navíc tři z nich čeká na konci srpna mistrovství světa do třiadvaceti let ve slovinském Solkanu.

Brněnská kanoistka Zuzana Dziadková vybojovala na českém poháru v Roudnici nad Labem tři medaile. | Foto: Český svaz kanoistů

Do nominace českého reprezentace do třiadvaceti let se z klubu Spoj Brno probojovali Vojtěch Matějíček na kajaku, Marie Němcová na kajaku i singlkanoi a stejně tak i Zuzana Dziadková. „V reprezentaci do třiadvaceti let jsem vůbec poprvé taky na kajaku, toho si hodně vážím," uvedla Dziadková.