Šestadvacetiletý bojovník klubu Muay Thai Brno sliboval nápravu a teď už na pravé ruce má lebku a na prsou gorilu. „Vyřešil jsem to, řekl si svoje a neotáčím se za tím. Soustředím se na trénink. Minulost je za mnou. Udělal jsem chybu, ale už jsem s tím vyrovnaný,“ řekl Roušal v reakci pro Deník Rovnost.

Tetování si předělal před měsícem, i když se k tomu podle svých slov chystal ještě před koncem roku, kdy měl zápasit při Oktagonu 30 v Brně. „Mrzí mě každý zrušený duel, ale nepředělal jsem to kvůli Oktagonu. Mohlo to být dřív, nebo později, tohle moje rozhodnutí jen urychlilo,“ sdělil bojovník zvaný Ruchy.

Vznik tetování vysvětlil složitým dětstvím v brněnském ghettu v Bratislavské ulici. Když mu bylo dvanáct let, často prý marně čelil romské přesile. „Rozdělovalo se to tam na dvě strany, byl jsem na té spojené s nenávistí. Měli jsme skupiny lidí, kteří spolu válčili, mlátili se,“ popsal Roušal.

Tetování si nechal vytvořit v osmnácti letech, když kontroloval vstupy na diskotéky. V tu dobu už se věnoval boxu. „Neměl jsem v dětství podmínky jako ostatní, ale byla to škola života. Popral jsem se s tím a sám se dostal tam, kde jsem. Trénoval jsem, chtěl jsem něco změnit, abych ze všeho vypadl. Jsem pyšný, kde jsem. Žiju zápasy, chtěl jsem získat titul a mám ho,“ uvedl Roušal.

SPLNIL SI DĚTSKÝ SEN

Vybojoval amatérský titul mistra světa organizace WKF. „Sledoval jsem filmy jako Krvavý sport a Rocky, chtěl jsem být zápasník, jen jsem neměl takové možnosti, když jsem vyrůstal, kde jsem vyrůstal. Ale podařilo se mi splnit dětský sen,“ líčil.

Nyní ovšem pyká za chyby, kterých se dopustil. A rezolutně odmítá, že by se hlásil k nacistické ideologii. „Nejsem žádný nácek, násilník nebo vymaštěný bezmozek, jak někdo píše. Nikde nehajluju. Vytetoval jsem si symboly, které pro mě měly nějaký smysl. Přijímám zodpovědnost a vyřešil jsem to. Je mi jedno, co si o mě myslí lidé, kteří mě neznají. Mám plno kamarádů různých národností, nemám s nikým problém, ať je z Arménie, Ukrajiny nebo Jemenu,“ popsal.

Přes složité období dospívání už se přenesl a chce zápolit jen sportovně. „Už jsem válčil hodně, pral jsem se životem, ale teď bojuji jen v ringu a chci, ať to tak zůstane,“ plánoval.

V sobotu v Banské Bystrici Roušal přesvědčivě porazil brněnského soka Radka Fojtíka a přiblížil se titulovému souboji organizace Dracula Fight Night. „Bylo to cenné vítězství. Tři kola jsem dominoval a jsem rád, jak to dopadlo. Další vítězství a splněný krok k historickému titulu. Ještě jeden duel a snad v září v Brně budu zápasit na domácí půdě,“ vyhlížel bojovník.

Vedle dalších výher hodlá přidávat i tetování, ale už s rozvahou. „Určitě přibudou. Tetování se mi líbí, každé má svůj příběh, ale nepůjde o žádné nenávistné motivy, to už je za mnou. Možná nějaký růžový slon,“ usmál se Roušal.