Po odchodu hvězdy minulé sezony Stefana Okošanoviče měl v hledáčku posil brněnský trenér Ondřej Marek diagonálního hráče. Nakonec sáhl do vlastních řad, volba univerzála padla na třiadvacetiletého Římala, který do Brna přišel před třemi lety. „Směřoval jsem spíš na smečaře, ale dostali jsme se k variantě, že na tu pozici půjdu,“ říká Římal.

V sobotu pomohl svému týmu k sedmé extraligové výhře v řadě a zaznamenal už 295 bodů. Jeho jméno se dokonce skloňuje s reprezentačním výběrem. „I když není moc vysoký, je na hřišti dominantní hráč. Takový typ, který dokáže pobláznit tým, v reprezentaci chybí. Jeho čas ještě přijde, pokud bude hrát takhle, má šanci na zahraniční angažmá,“ sdělil v České televizi na adresu Římala bývalý reprezentační kapitán Ivo Dubš.

Třiadvacetiletý klenot brněnského celku se však dopředu moc nedívá a užívá si pozici v základní šestce. „Dávám si jen nejbližší cíle a k nim se snažím co nejrychleji posunout. Jestli se dostanu výš, budu jedině rád. Soustředím se ale jenom na tuhle sezonu,“ povídá.

Na palubovce je mladého volejbalisty skutečně plno a při zápase dokáže zařvat na celou halu. V šatně ale patří mezi klidnější povahy. „Už ve Velkém Meziříčí mě trenéři vedli k tomu, abych na hřišti hodně mluvil a klidně se i vyřval, když se mi nepovede nějaký balon. Toho už se asi nedokážu zbavit,“ vysvětluje.

DOBRÁ PARTA

Na soupisce Volejbalu Brno najdete především mladší hráče, které nejen na hřišti řídí kapitán a zároveň asistent trenéra Michal Hrazdira. „Naše síla je, že jsme všichni vyrovnaní a hrajeme hodně týmově. Máme fakt dobrou partu. Michal Hrazdira nás dobře vede a my mladí si to kolem něj jenom užíváme. Každý chce ukázat, co v něm je,“ prozrazuje Římal.

Brněnští volejbalisté pohromadě tráví i volný čas. Hlavně mladá dvojice Římal a Martin Licek je spolu téměř neustále. Jsou totiž spolubydlící „Všichni jsme v týmu kamarádi už dlouhá léta, takže nám to klape opravdu skvěle. Známe se z letních turnajů, juniorských soutěží a reprezentací. Snažím se být s ostatními co nejvíc, ale radši jsem samozřejmě s přítelkyní,“ vtipkuje.

Kromě volejbalu zaměstnává Římala také magisterský obor na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Kvůli škole občas nestíhá trénink, tak jde aspoň do posilovny. Horší je, když se kryje termín zkoušky se zápasem. „Zvládnout se to dá,“ líčí odhodlaně budoucí kondiční trenér.

Znalosti ze studia uplatní i při volejbale. Stejný obor totiž vystudoval i brněnský kondiční trenér Ján Namešanský. „Občas se spolu o různých cvičeních bavíme a třeba v posilovně přemýšlím nad tím, jak co funguje. Na palubovce se ale vždycky soustředím jenom na sebe,“ uzavírá Římal.

AUTOR: Pavel Šťastný