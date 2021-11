Po letošní přípravě a kontrolních závodech v Norsku jste se dostala do pětice nominovaných žen pro Světový pohár. Jak se cítíte jako členka A týmu?

Určitě mě to potěšilo. Zároveň se stále cítím hodně překvapená. Především z toho, jak dobře jsem ty závody zvládla. Je fajn, že taková odměna za přípravu přišla.

Pomohly vám k většímu sebevědomí a naznačily něco dopředu už třeba letní bronz z českého šampionátu na kolečkových lyžích v Letohradu nebo deváté místo na MS v Novém Městě?

Já toto vnímám jinak. Mně se závody na kolečkových lyžích nikdy nedařily tak jako zimní závody. Takže ani zmíněné výsledky neberu jako nějaký ukazatel výkonnosti. Určitě to ale bylo povzbuzující.

Do Světového poháru jste ve dvou závodech nakoukla už v uplynulé sezoně, takže trošku tušíte, do čeho v sobotu půjdete. Jste před závodem v Östersundu rozechvělá, nebo se především těšíte?

Nervózní nejsem. Pro mě je to stále nová věc, teprve sbírám zkušenosti a v jistém slova smyslu z mého pohledu není co zkazit. Takže se spíše těším.

Byla jste v klidu i před zmíněnými závody v Sjusjøenu? Tam to přece jenom bylo stylem kdo s koho?

Myslím, že jsem to jela s chladnou hlavou. Pořád to bylo v poloze, že si mohu vyjet nominaci. Nebylo to nic, co by mě nějakým způsobem svazovalo.

Nyní jste se ocitla ve společnosti zkušených reprezentantek Markéty Davidové, Evy Puskarčíkové, Lucie Charvátové. Také Jessica Jislová už má ve Světovém poháru něco za sebou. Nyní jste jedna z nich. Máte před nimi respekt, nebo je to pro vás normální stav?

Pro mě je to určitě normální situace. Známe se ze soustředění, závodů… Takže být vedle nich není žádná novinka. Doufám, že ani v jejich očích nebudu pro ně žádná stresující novinka. (směje se)

Máte norského trenéra. Jaký je Egil Gjelland v porovnání s našimi kouči?

Novinkou je pro mě jeho přístup. Největší rozdíl vidím v tom, že má úplně jinou mentalitu. Vnímám pozitivně, že vlastně v ničem není žádný problém. Není nic, co by se nedalo vyřešit.

Jaký máte cíl pro sezonu? O nominace i počet míst na olympiádu se bude bojovat během Světového poháru. Věříte si?

Samozřejmě, že i pro mě by mělo být cílem pokusit se dostat na olympiádu. Ale v mé pozici žádné konkrétní cíle nemám. Moje účast ve Světovém poháru bude především o učení a sbírání zkušeností. Uvidíme, co z toho nakonec bude. (usmívá se)