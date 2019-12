Jenže po dvou domácích duelech v uplynulých dnech se nepříznivému osudu postavili. Svěřenci trenéra Lubomíra Růžičky nejprve ve středu zdolali USK Praha 94:82 a v sobotu skolili i do té doby třetí tým tabulky Pardubice 80:75.

V tabulce se Jihomoravané rázem katapultovali ze dvanácté na desátou příčku. „Výhry si nesmírně ceníme. Pardubice zažívají dobrou sezonu a mají kvalitní soupisku se zkušeným trenérem. Jsem rád, že kluci v sobě překlopili mentalitu a i když prohráváme o osm, žijeme,“ poznamenal kouč Růžička.

Mmcité Basket Brno - Pardubice 80:75

- Čtvrtiny: 18:19, 15:18, 19:19, 28:19.

- Rozhodčí: Baloun, Jeřáb, Kubiš.

- Nejvíc bodů mmcité: 18 – Smithson, 15 – Krakovič, 14 – Farský.

- Sestava mmcité: Krakovič, Stegbauer, Farský, Smithson, Roby, Jokl, Novotný, Kozina, Heřman, Nehyba.

Jeho svěřenci většinu zápasu dotahovali svého soupeře, obrat předvedli v závěrečné čtvrtině, kterou ovádli o devět bodů.

Výhru osmnácti body řídil americký rozehrávač Bryan Smithson, jenž trefil pět trojek. „Až do tohoto týdne jsme postrádali schopnost dotáhnout zápasy do konce. Tentokrát jsme ale své šance využili. Udělali jsme spoustu chyb a náš výkon měl daleko k dokonalosti, ale to je to, co nás těší. Pořád máme obrovský prostor ke zlepšení,“ liboval si Smithson.

Patnácti body přispěla k výhře nedávná posila Jakub Krakovič, navrátilec Davell Roby si připsal pro změnu jedenáct bodů. „Zápasy se nám otáčet nedařily, ale teď přišli tito dva bojovníci. Jejich energie nám hrozně pomáhá a vede potom k víře, že dokážeme porazit soupeře jako Pardubice,“ poznamenal Růžička.

Dvě výhry povzbuzují Brňany do další práce. „Že jsme porazili Pardubice, nás utvrzuje v tom, co jsme si dali za cíl na začátku sezony. Máme na víc. Snad si vezmeme příklad z posledních dvou zápasů a dál půjdeme nahoru,“ pronesl Smithson.

V tomto týdnu čekají brněnské basketbalisty dva zápasy. Nejprve ve středu sehrají duel mezinárodního Alpe Adria Cupu na palubovce rakouského Swans Gmundem, v sobotu se poté utkají v české lize na domácí palubovce se Svitavami, tedy bývalým Růžičkovým klubem.