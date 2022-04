Ten již druhou sezonu tráví část roku v zámoří. Na Floridě dokončuje střední školu Montverde Academy a navštěvuje i tamní golfovou akademii. „Pár známých už tu bylo studovat i za jinými sporty a v rodině nám to připadalo jako nejlepší volba. V Česku jsem se nemohl stoprocentně připravovat kvůli počasí. Také je tam těžší kombinovat golf se školou, v Americe to jde mnohem jednodušeji,“ zdůvodnil rodák z Holešova.

Ve Spojených státech se tak nyní koncentruje na oboje. „Ráno mám trénink, v deset jdu do školy a zpátky se vracím ve čtyři hodiny. To mě čeká fitko nebo další trénink. Na podzim jsem podepsal smlouvu s univerzitou v Arizoně, kam budu po konci školního roku nastupovat,“ nastínil budoucnost.

Působení za oceánem si pochvaluje. „Ze začátku to bylo těžké třeba co se týče angličtiny, ale asi po třech měsících se to zlepšilo a od té doby je vše úplně v pohodě. Je to hodně také o psychické stránce, ale tam si myslím, že jsem na tom dobře. V tréninku se snažím zlepšovat ve všech aspektech a nějaký progres pozoruji, i když to jde už pomaleji, než když jsem začínal. Důležitá je vyváženost. Myslím, že není nejlepší upřednostnit jednu věc před ostatními, ale vyvíjet se celkově,“ prohlásil Jakubčík.

Při svém dobrodružství se musí potýkat také s jistými odlišnostmi. „Turnaje jsou tu podobné jako v Evropě, jen některá hřiště jsou těžší. Funguje tu ale úplně jiný systém. Zatímco u nás je to rozlišené handicapem či branné podle žebříčků, v Americe hráč za turnaje získává body. Nějak se umístíte a získáte třeba padesát bodů, zápis na další soutěž vás pak stojí čtyřicet. Musíme tedy všude zahrát slušně, abyste se dostal dál. Jinak je potřeba zkusit kvalifikaci,“ přiblížil.

Prioritou ale zůstávají evropská klání v létě, kdy se Jakubčík vrací domů. „Nejel jsem sem prioritně hrát turnaje, spíš se snažím trénovat na léto. To se účastním turnajů družstev za Českou republiku či svůj klub. Tady hraji jen to, co si vyberu podle hřiště a po rozboru s koučem. Na konci dubna mě čeká ještě jeden turnaj a pak se vracím do Česka,“ dodal.

Golfu je věrný doslova celý život. Poprvé mu propadl už ve dvou letech. „Táta jej hrával a pak mě jednou vzal s sebou. Asi se mi to zalíbilo až moc, dostal jsem od něj plastové hole a ve třech pak poprvé ty běžné. To byl skutečný začátek, avšak už předtím jsem hrál a švihal. Stále mě to strašně moc baví, stejně jako na začátku,“ vyznal se reprezentant.

Ve světovém žebříčku amatérských hráčů si šáhl i na 130. příčku, nyní je dvě stě desátý. Ratingová umístění jej ale nechávají chladným. „Žebříčky úplně neřeším. Jestli se zhorším nebo zlepším není příliš o tom, jak zahraju, ale jak se vede lidem za mnou a přede mnou nebo podle velikosti turnaje. Hodnotím se spíš podle pocitů, jak jsem spokojený s vlastní hrou,“ řekl.

Do budoucna pokukuje i po kariéře profesionála. „Teď se chci připravit na léto a na univerzitu. Ale v nejlepším případě by bylo skvělé, kdybych se po studiu stal profesionálem. Na velmi dobrých univerzitách se to někomu povedu už v průběhu studia, ale já bych jej raději nejdřív dokončil. Když mám teď totiž hodně školy, můžu vynechat odpolední trénink, abych se naučil na test nebo si udělal úkoly. To by mezi profíky možné nebylo,“ uzavřel Jakubčík.

JAROSLAV GALBA