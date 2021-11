Havlín na podzim naskočil do sedmi z deseti prvoligových zápasů. Třikrát se zapsal mezi střelce a čtyřikrát na gól asistoval. Vlkům se však příliš nedaří a v tabulce jim patří až předposlední příčka. „Sezona se nevyvíjí vůbec dobře. Je škoda, že jsme nechytili začátek, ale bylo tam hodně zraněných. Nějaké ještě máme. Nebo se futsal křížil s velkým fotbalem, což také nepomáhá. Teď už nás ale na tréninku bylo deset nebo dvanáct,“ sdělil.

Mezi ty, co kombinují futsal s velkým fotbalem, patří Havlín taky. V divizi hájí na trávníku barvy Startu Brno, ale futsalové úspěchy mu u populárnějšího z obou sportů příliš nepomáhají. „Vůbec se na to nepohlíží. Trenér futsal sice hrával, ale vedení se na to úplně netváří. Když se něco křížilo, musel jsem teď dát přednost fotbalu,“ popsal.

S kopáním do míče začínal kdysi v brněnském Komíně. „Po třech letech se klub spojil s Žabovřeskami a vznikla Svratka, kde jsem byl odmala. Takže tu můžu jmenovat jako mateřský klub. Letos v létě jsem se rozhodl, že chci zkusit vyšší soutěž a přestoupil jsem do divize. Zvykám si na změnu. Tempo je rychlejší, hra tvrdší. Co se futsalu týče, dostal jsem se k němu v šestnácti za Mitru Brno. Rok nato jsme postoupili do divize, kde jsem se vykopal a vyhlídli si mě Žabinští Vlci. Mitra zrovna pomalu končila, tak jsem si řekl, že je pravý čas odejít,“ přiblížil svoji kariéru.

Aby toho nebylo málo, své město reprezentuje ještě v Superlize malého fotbalu. „Je to náročné, ale většinou se zápasy nekříží. Malý fotbal se hraje k večeru, takže po tréninku ve velkém fotbale jdu tam. Má to tak docela dost hráčů. Jiné řešení není, když to člověka baví. Každý sport má své kouzlo, doplňují se navzájem. Futsal je rychlejší a člověk má víc balon, ale nemůžu říct, co mám nejradši,“ prohlásil útočník.

Pomalu ale ví, že si dost možná bude muset vybrat jenom jeden. „Asi bych se měl rozhodnout, nebude dobré všechny tři kloubit. Ale těžko říct, záleží, jak se mi bude dařit a co na to zdraví. Teď mám jako prioritu velký fotbal, ale kdyby třeba přišla nabídka z futsalu, určitě bych nad ní uvažoval. Za futsal jsem rád, teď přes zimu se díky němu líp udržím v pohybu, než nám v lednu začne fotbalová příprava,“ uzavřel.

JAROSLAV GALBA