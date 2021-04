„Nikdo nechtěl prohrát už proto, že šlo o náš poslední zápas v sezoně. Trval strašně dlouho, ale jsem rád, že jsme ho nakonec urvali,“ pravil kanonýr brněnského celku Dominik Havlín.

Za normálních okolností by právě souboj mezi Vlky a Ústím byl existenční o udržení v soutěži, protože předposlední a poslední celek by sestupovaly, v době koronaviru ovšem z první ligy nikdo nespadne. „Oba jsme nováčci a nikdo nechtěl skončit jedenáctý. Osobně jsem měl před sezonou cíl, že chceme být do desátého místa, takže je super, že se to podařilo,“ lebedil si trenér družstva Michal Odehnal.

Jeho svěřenci vyhráli v nováčkovské sezoně pět z dvaadvaceti zápasů a k tomu přidali dvě remízy, dohromady tak nasbírali sedmnáct bodů. „Nečekal jsem, že jich uhrajeme tolik. Dokázali jsme porazit všechny týmy od šestého místa níž kromě Liberce, což beru pozitivně. Taky mě překvapilo, kolik jsme dali gólů,“ poznamenal Odehnal.

Skoro třetinu ze sedmdesáti branek Vlků zajistil kanonýr Havlín, jenž jich nasázel třiadvacet a zařadil se mezi pětici nejlepších střelců soutěže. „Popravdě jsem nečekal, že jich vstřelím tolik. Před sezonou jsem si říkal, že bych byl rád za dvacet gólů, povedlo se mi vstřelit ještě o tři víc. Škoda, že jsem vynechal šest zápasů, každopádně mám radost,“ pravil Havlín.

Premiérová sezona ovšem Brňanům ukázala, na čem je třeba zapracovat. „Máme hrozně vysoké procento špatných přihrávek. Dostáváme také množství gólů, naše defenzivní činnost není podle představ. Musíme se naučit principy postupného útoku, když chceme konkurovat lepším týmům,“ poznamenal Odehnal.

Sezona ještě pokračuje dalšímu brněnskému celku Helasu, který v sobotu od sedmi hodin večer uzavře na palubovce Ústí nad Labem základní část. Už několik týdnů má jistý postup do play-off, kam půjde z šestého, nebo sedmého místa.