Žabiny ve finále proti obhájkyním titulu sice první čtvrtinu ztratily o osm bodů, ovšem druhou o čtrnáct bodů ovládly. Sahaly po výhře v normální hrací době, ovšem do prodloužení poslala duel patnáct sekund před koncem Kristýna Minarovičová, která dala koš na 77:77.

V prvním prodloužení zase měly blíž pohárovému triumfu hradecké Lvice, ovšem sedm sekund před koncem srovnala na 83:83 Petra Záplatová. Ve druhém prodloužení Žabiny vedly až o pět bodů, k vítězství nakonec dokráčely díky úspěšným trestným hodům a získaly posedmnácté pohárovou trofej. V semifinále předčily v brněnském derby KP 82:71.

Bronz získalo Královo Pole v duelu s odevzdanou Slavií, která po sérii vyloučení dohrávala jen se dvěma hráčkami. „Nic takového jsem nikdy nezažil a doufám, že už nezažiji. Zápas se zlomil zřejmě, když se vyfaulovala Bakajsová. Vypadalo to, že strčila Remenárovou, ale musím se podívat na záznam. Nemyslím si, že to byl čistý zápas ze strany Slavie, ale to je jejich věc,“ řekl královopolský trenér Dušan Medvecký.

Podle jeho protějšku se Pražanky snažily vyrovnat s tvrdostí soupeře. „Když jsme se dotáhli na nějakých pět sedm bodů, bylo na nás hodně neodpískaných faulů. Jedna hráčka má zlomený nos, druhá naražené stehno a dohrávali jsme s nižším počtem hráček,“ uvedl kouč Slavie Jozef Rešetár.

Final Four v Kutné Hoře

Finále: Žabiny Brno – Hradec Králové 93:90 po druhém prodl. (13:21, 47:41, 61:59, 77:77, 83:83)

O 3. místo: KP Brno – Slavia Praha 107:50 (18:10, 34:20, 60:38)

Semifinále: KP Brno – BK Žabiny Brno 71:82 (18:21; 40:44; 56:59)

Hradec Králové – Slavia Praha 95:64 (21:10, 48:23, 67:50)