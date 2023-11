FOTO: Odveta dokonána. Žabiny smetly řeckou Eleftherii a nakročily k postupu

Potřebovaly vyhrát, aby udělaly velký krok k postupu. A basketbalistky Žabin ve středu nenechaly nikoho na pochybách, že se opět rozjíždějí do velké formy. V pátém skupinovém utkání EuroCupu na domácí palubovce smetly řecký tým Eleftheria Moschato 93:45, a nakročily tak do vyřazovací fáze druhé nejprestižnější evropské soutěže. „Bylo vidět, že umíme načasovat formu a budeme mít co říct i dál. Herně to začíná vypadat tak, jak potřebujeme,“ těšilo kouče brněnského celku Viktora Prušu.

Basketbalistky brněnských Žabin (v bílém) zdolaly řecký tým Eleftheria Moschato 93:45. | Video: Deník/Jakub Tručka