Pět a půl sezony Gabriela Giacintova oblékala dres basketbalových Žabin, před šesti lety brněnský klub opustila. Nyní se do něj vrací, fungovat však už bude v úplně jiné roli. V týmu vicemistra minulého ročníku české nejvyšší soutěže zaujme funkci týmové manažerky. „Žabiny jsou moje srdcovka. Ačkoli to nevypadá, když jsem v jejich dresu odehrála jen pět sezon, ale naučila jsem se tam v podstatě hrát pořádný basketbal,“ říká Giacintova.

Gabriela Giacintova oblékala dres brněnských Žabin pět a půl let. | Foto: BK Žabiny Brno

Bývalá rozehrávačka ukončila kariéru ve francouzském týmu Basket Club Francoville, nyní se k basketbalu vrací v manažerské roli. „Hrozně mě baví organizovat a starat se o někoho, takže tato pozice byla taková moje vysněná práce. Když mi přišla nabídka od generálního manažera Radka Šíra, tak jsem neváhala,“ nastiňuje.

Pro svou první funkcionářskou roli si Giacintova vybrala právě Žabiny, které po sezoně 2016/2017 a zisku domácího poháru opustila. „Kádr se určitě omladil a začala se dávat šance mladým holkám. Zvlášť když jsem pak odcházela. Samozřejmě s tím přišla i taková fáze nového zrodu, kdy se za posledních šest let Žabiny vypracovaly nahoru a doufám, že se po EuroCupu navrátí i Euroliga a úspěchy v ní,“ přeje si Giacintova.

Ta plánuje především udržovat dobré vztahy v kabině a pomáhat mladým talentovaným hráčkám, aby se zapojily do kádru. „Můžu komunikovat s holkama v přátelském vztahu a zároveň jsem v blízkém kontaktu s realizačním týmem. Vnímám to jako pozici prostředníka, který má za cíl, aby vše bylo v harmonii, klapalo to a všichni byli spokojení. Jsem tu prostě pro ně,“ dodává.

