Dva zápasy plné dramatu a bojovnosti mají za sebou basketbalistky Žabin. Na domácím Memoriálu profesora Paši se statečně vyrovnaly s četnými absencemi, po kruté páteční prohře 68:69 s maďarskou Šoproní si v sobotu poradily se slovenským celkem Piešťanské čajky, díky vítězství 74:67 obsadily na turnaji celkové třetí místo.

Basketbalistky brněnských Žabin (v oranžovém) vybojovaly na domácím Memoriálu doktora Paši třetí místo, když v sobotu zdolaly Piešťany. | Foto: BK Žabiny Brno

Brněnský klub nastupoval už do pátečního duelu bez opor Petry Záplatové a Elišky Hamzové, po pár minutách musel řešit další dvě ztráty – z duelu totiž musely odstoupit i pivotka Emma Čechová a rozehrávačka Adéla Mezihoráková.

Svěřenky kouče Viktora Pruši proti maďarským euroligovým účastnicím dlouho zaostávaly, po půli prohrávaly o dvanáct bodů. Následně však zabojovaly a v dramatické koncovce padly o jediný bod. „Byly jsme nervózní a chvilku nám trvalo, než jsme si uvědomily, že je to jen přípravný zápas a nemáme se čeho bát. Fyzicky to byl těžký zápas, ale řekly jsem si, že musíme jít do všeho naplno a bojovat o každý balon,“ popsala Simona Sklenářová, která proti Šoproni debutovala v barvách Žabin.

Náladu si Brňanky spravily v sobotu. V repríze loňského finále se o třetí místo utkaly s Piešťanami, které v pátek nestačily na polské Polkowice. Domácí družstvo mělo skvělý nástup do utkání, a přestože se Slovenky zvládly vrátit do zápasu, Žabiny si pohlídaly koncovku a mohly slavit cennou výhru. „Jsem na nás pyšná, jak jsme dokázaly táhnout za jeden provaz i přes to, že jsme po pátečním utkání byly všechny strašně unavené,“ těšilo brněnskou pivotku Elissu Cunaneovou.

Žabiny tak Piešťanským čajkám vrátily prohru z minulého ročníku turnaje, kdy se oba celky utkaly ve finále. Letos slavily domácí hráčky. „Pro mě bylo nejdůležitější vidět, jak jsme se jako tým dvakrát dokázaly kousnout a týmově si dojít pro vítězství i za napjaté a vyrovnané situace. Výkonnostně to sice bylo nahoru dolů, ale nakonec jsme to přece jen urvaly,“ dodala Američanka.

První místo na letošním Memoriálu profesora Paši vybojovaly Polkowice, které si po slovenských soupeřkách poradily i se Šoproní. Ve finále Maďarky zdolaly 66:54.

Memoriál doktora Paši

Pátek:

Piešťnaské Čajky - Polkowice 59:65

Žabiny Brno - Šoproň 68:69

Body Žabin: Cunaneová 15 (+13 doskoků), Kneževićová 15, Sklenářová 14, Buřtová 7, Smutná 7, Kytlicová 6, Stoupalová 2, Mezihoráková 2, Čechová 0.



Sobota:

O třetí místo

Žabiny - Piešťanské Čajky 74:67

Body Žabin: Cunaneová 14, Smutná 13, Sklenářová 11, Stoupalová 10, Kneževićová 9, Buřtová 7, Čechová 6, Kytlicová 4.



Finále

Polkowice - Šoproň 66:54