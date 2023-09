Basketbalistky brněnských Žabin (v oranžovém) v sobotu čeká první domácí zápas nové sezony.Zdroj: BK Žabiny Brno

DRAVÉ MLÁDÍ. Jako už tradičně Žabiny do sezony počítají i s několika mladými nadějemi, přičemž některé z nich už i nakoukly do prvního týmu. „Adéla Mezihoráková s námi byla už minulý rok, Aneta Kytlicová se připojila nyní. Jsou to hráčky, které mají dobrou šanci na kvalitní basketbalovou budoucnost. Třeba Aneta se jeví velmi slušně, typologicky mi trochu koresponduje s Lenkou Šoukalovou, je velká bojovnice,“ chválil lodivod Žabin.

Do tréninku s hlavním mužstvem už se zapojila i devatenáctiletá Nela Nétková. „Nela je takovou basketbalovou anomálií, bez dvou centimetrů má dva metry, dokonce už smečuje. Hraje zatím basketbal tři roky, ale za odměnu jsme ji vzali na mistrovství Evropy do devatenácti let. Je to úplně nepopsaný papír, na tréninku dostává hodně prostoru a snad si zahraje i některé lehčí zápasy,“ přál si Pruša.