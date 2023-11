Klíčový boj o eurocupový postup. Žabiny přivítají Řekyně, apelují na konzistenci

Úvod aktuálního eurocupového ročníku basketbalistkám Žabin nevyšel, po dvou prohrách to s nimi vypadalo bledě. Následné dva kvalitní výkony je však vrátily do boje o postup a ve středu je čeká klíčový zápas. Před svými příznivci přivítají od šesti hodin večer řeckou Eleftherii, které mají co vracet, před měsícem totiž Brňanky na její palubovce padly těsně 68:70.

Basketbalistky Žabin Brno (v tmavých dresech) v Řecku těsně padly, nyní chtějí Eleftherii porážku oplatit. | Foto: FIBA