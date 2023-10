Žabiny „zachránily sezonu“. Po obří bitvě jsou v EuroCupu zpět v boji o postup

Potřebovaly se v nové sezoně už konečně odrazit od něčeho pozitivního. A tak basketbalistky Žabin ve středu po dvojím prodloužení zdolaly elitní tým francouzské ligy Flammes Carolo 76:70. Cenný skalp jim dodá zpět sebevědomí, navíc je vrací do boje o postup do vyřazovacích bojů. „V uvozovkách nám to zachránilo sezonu. Jsme zpátky ve hře, ale musíme to potvrdit hned příští týden ve Španělsku,“ podotkl asistent trenéra Michal Martišek.

Basketbalistky Žabin (v bílém) zdolaly v EuroCupu francouzský tým Flammes Carolo 76:70 po prodloužení. | Foto: BK Žabiny Brno