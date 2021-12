Vygradují euforii z EuroCupu? Žabiny mají v play-off hratelného soka

Postupem ze skupiny do play-off EuroCupu se jim povedl velký úspěch. Basketbalistky Žabin Brno si ovšem hodlají svou pouť druhým nejprestižnějším evropským pohárem prodloužit. Zvlášť když jim los přisoudil do cesty hratelného soupeře – maďarský Miškolc, na jehož palubovce se uskuteční ve středu od šesti hodin večer úvodní zápas o postup do osmifinále, odveta je na programu za týden v Brně.

Basketbalistky Žabin Brno se hodlají v Maďarsku porvat o postup do osmifinále EuroCupu. | Foto: BK Žabiny Brno

„Hodně ukáže první utkání a celkově aktuální forma obou týmů. Venkovní zápasy se vyhrávají obranou. Pokud se nám povede zbrzdit hlavní zahraniční opory, na které soupeř spoléhá, můžeme mít v domácí odvetě nadějné vyhlídky směrem k postupu,“ uvedl trenér Žabin Viktor Pruša. Jackpot i univerzál. Rozvážnější Kometa je s posilami spokojená Miškolc ve skupině prohrál stejně jako Brňanky dva zápasy, přesto ji ovládl. V domácí lize ovšem patří východomaďarskému celku až sedmá pozice tabulky. Důležitý zápas ve středu čeká i hráčky KP Brno, které hrají od půl sedmé večer v Hradci Králové o třetí místo tabulky české ligy.