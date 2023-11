Francouzská fantazie. Žabiny skolily favorita i podruhé, v EuroCupu slaví postup

K postupu do vyřazovacích bojů by jim stačila i prohra s menším mankem. Basketbalistky Žabin však ve středu jasně ukázaly, že se s nimi v aktuálním ročníku EuroCupu musí počítat. Na palubovce předního francouzského celku Flammes Carolo zvítězily 74:70, a do play-off druhé nejprestižnější evropské soutěže tak proklouzly ze druhé příčky.

