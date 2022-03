„Velice dobře jsme se na Hradec připravily. Možná jsme nečekaly, že to bude až tokové, ale naše procento z dvojkových i trojkových pozic bylo vysoké. Ve druhé polovině už to trochu opadávalo. Možná byla vidět trocha únavy a víc jsme začaly ztrátovat. Ale náskok byl tak markantní, že jsme to uhrály do konce. Doufám, že už to budou jen další dva zápasy,“ uvedla Záplatová.